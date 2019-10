Alberto Nanini: nunca la Cooperativa estuvo fuera de lo normal como para llegar a una intervención

La noticia de la posible intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos por un pedido que un grupo de socios hizo hace 10 meses no cayó bien en las autoridades actuales, que acudieron al Juez que entiende en la causa para presentar toda la documentación.

"No hay nada fuera de la ley, tenemos toda la documentación al día, los balances, las asambleas en tiempo y forma, no hay atraso ni incumplimiento del estatuto. No sé cual es la razón, hay mucha gente que quiere ensuciar a la Cooperativa, como dijo el Diputado Frizza", declaró el Presidente del Consejo de Administración Alberto Nanini.

La Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la Provincia le solicitó a la Justicia que intervenga la Cooperativa, pero el Juez no se definió al respecto por ahora.

Trascendió que en caso de darle la razón a este grupo de socios, el interventor sería Sergio Lorenzatti.

"Nosotros hemos trabajado para que se normalice todo, pero nunca la cooperativa estuvo fuera de lo normal como para llegar a una intervención, todo estaba al día", agregó el Presidente.