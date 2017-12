Estos son los Deportistas Destacados 2017

La Municipalidad de Colonia Caroya reconoció a los deportistas que durante el año se destacaron en sus disciplinas.

Del jurado participaron los periodistas de Tiempo Deportivo, Santiago Torres y Facundo Costanzi.

En el acto, la Directora de la Escuela Municipal, Nancy Bergagna, fue galardonada por su extensa trayectoria que incluye la docencia del deporte, la creación de la Escuela Municipal, el trabajo continuo en el Polideportivo y lo que representa para la actividad en la ciudad.

Además, se entregaron:

PREMIO ESPECIAL: Emiliano Rigoni, convocado a la Selección Argentina de Fútbol.

PREMIO A LA PROYECCIÓN: Malcom Braida, jugador del plantel de primera división de Instituto Atlético Central Córdoba.

PREMIO AL DESEMPEÑO INDIVIDUAL: Alexis Sangoy, campeón de la clase N2 del rally Provincial.

PREMIO A LO GRUPAL: el plantel campeón del Fútbol Infantil de Canal 12 de Córdoba, dirigido por Mario Vicente.

Reconocimientos por disciplina:

POLE DANCE: Martina Marchetti Stechina.

AUTOS A RADIO CONTROL: Martin Crivello, Cristian César, Augusto Quinteros.

AUTOMOVILISMO: Alexis Sangoy y Juan Grión, Mateo Polacovich, Rodrigo Nanini

MOTOCICLISMO: Alexis Ochoa.

RUGBY: Juan Roldan, Julián Bortolli y Matías Lóndero.

BOCHAS: Ana María Prosdócimo; Pablo Delgado; bochófilos del Club San Martín: Jorge Puglie, Iván Londero, Horacio Lauret y Carlos Anzolini; bochófilos del Club Agraria: Noemi Almada, Pablo Prone, José Bornancini y Carlos Fantini.

MORA: Martin Venturini y Hugo Roggio

PATÍN ARTÍSTICO: Rocío Benaglia, Virginia Dalmoro, Fiorela Grión, Agustina Novello y Belén Moyano.

MARATÓN: Julio Brandalezzi, Federico Grión y Mercedes Linares Lopez.

CICLISMO: Kevin Turchetti y Carolina Maldonado.

VÓLEY FEMENINO: Mikaela Babiuch y Belen Recalde.

TAEKWONDO: Valentina Tabbia, Francisco Visintin y Alejo Flores.

KARATE: Guadalupe Medrano y Valentino Rizzi.

NATACIÓN: Stefano Panuntini, Luján Astudillo, Lucas Astudillo, Julieta Arnold, Lorena Storni y Fernando Roldán.

GIMNASIA ARTÍSTICA: Milena Lepore, Guillermina Picat, Abigail Maturano, Julieta Gonzalez, Emilia Roggio, Martina Brandalise, Micaela Nanini, Milagros Molina, Antonella Castillo, Malena Zaya, Nahir Bernardi, Ana Azul Fernández, Camila Garay y María Paz Romero.

HOCKEY: Pio León Hockey y Bochas Sport Club en Séptima y Juvenil.

BÁSQUET: Equipo Sub 13 de Club Juventud Agraria Colon; y los planteles Sub 15 y Sub 19 del Bochas Sport Club.

FUTBOL:

Facundo Martín.

Cuarta categoría del Club San Martín

Gisel Caminos

Braian Kalimber

Club Social y Deportivo Colón

Jonathan Blando

Maricel Sangoy

Mariana Varela

Nicolás Patat.

Escuela San Martín, campeona del Torneo Intercolegial

Equipo de fútbol de Colonia Caroya en el Torneo de Fútbol Infantil de Canal 12.

Mario Vicente

Categoría Escuelita del Bochas Sport Club

Categorías Femenino, Sexta y Quinta del Club Juventud Agraria Colon.