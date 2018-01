Concentración para pedir justicia por el perro que falleció tras ser quemado

Gimena Rodriguez- concentración por el "No maltrato animal".

A través de las redes sociales, una vecina propuso realizar una movilización luego de conocer el caso del perro que falleció tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo.

La iniciativa recibió el apoyo de otros ciudadanos y miembros de asociaciones proteccionistas que se organizaron y definieron una convocatoria para este miércoles a partir de las 13, en la vereda de la Unidad Judicial, frente a la plaza San Martín .

En diálogo con Fm Comunicar, Gimena Rodriguez, una de las impulsoras, señaló que el objetivo de la concentración es pedir justicia por el hecho y que se aplique lo establecido por la ley de Protección Animal.

El can fue rescatado la semana anterior por personal del área de mascotas de la Municipalidad de un domicilio particular en Bº Sierras y Parques, pero las heridas eran tan profundas que no resistió y falleció.

Según indicaron fuentes municipales consultadas, la mascota pasó mucho tiempo sin ser asistida por un veterinario pese a las serias lesiones en carne viva, lo cuál representó una situación de abandono por parte de su propietaria.

La responsable del animal adujo que las quemaduras fueron provocadas por un vecino que le arrojó aceite hirviendo.