"Cada vez hay más chicos que no quieren ir a la escuela"

Invitada por Escuela Olga Cossettini y Fundación La Huella, la Lic. Liliana González brindó una magistral disertación en Chacra de Luna el pasado jueves.

En poco más de una hora reflexionó sobre situaciones en el vínculo entre el niño, los padres y la escuela.

Se refirió a la estadística que indica que "alumnos argentinos tienen menos horas de clases que en Brasil, Colombia, México y Chile".

"El secreto no está en las horas de clase, sino en qué pasa en esas horas y la verdad es que en las clases están aprendiendo poco y no se genera la atención", sentenció.

En su consultorio afirma que hay cada vez más consultas sobre "chicos no quieren ir a la escuela".

"Es una pelea para que vayan, no quieren vestirse, terminan entrando desnudos al auto y los papás lo van vistiendo en el viaje, no quieren entrar al colegio, no quieren entrar al aula. Vuelven con la fecha copiada como si no hubiese pasado nada en clases", dijo.

En la disertación lo comparó con las nuevas tecnologías: "Los chicos se aburren fácilmente y el ejemplo está en el celular, donde en un segundo cambian de pantalla, de foto, de historia, solo con el dedo. O si están viendo TV, cambian de canal apretando un botón. En la escuela, ¿cómo le hacen zapping a la maestra que está cuatro horas frente a ellos?".

Asimismo criticó que las jornadas extendidas no se usen para otro tipo de aprendizaje diferente a estar en el aula. "Ningún chico soporta ocho horas de clases aprendiendo solo contenido", afirmó.