Rally 2018: recomendaciones para vivirlo de manera segura

Desde este jueves hasta el domingo se llevará a cabo en Córdoba una nueva edición del Rally Mundial y desde la Provincia emitieron una serie de recomendaciones para quienes asistan a la cita automovilística.

Como primera medida, las secretarías de Seguridad y la de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes recordaron que rige la Ley provincial 8751, donde se prohíbe el uso de fuego en el ámbito rural y/o forestal.

Quienes no cumplan con la normativa (y decidan prender un fuego para el asado, por ejemplo) pueden ser castigados con multas económicas y hasta 60 días de prisión efectiva.

Para evitar multas y vivir un Rally seguro, el Plan Provincial de Manejo de Fuego recomienda lo siguiente:

- No arrojar colillas de cigarrillos.

- No tirar brasas de asadores u hogares al monte o forestación “apague con agua”.

- No utilizar máquinas energizadas que generan chispas cerca de monte o forestaciones.

- No realizar quemas.

- Controlar chimeneas de termotanques y hogares de lena cerca de montes y forestaciones.

- Mantener el perímetro limpio de pastos al rededor de las viviendas 10 mts.

- Denunciar cualquier columna de humo.

Por otro lado, las recomendaciones para la seguridad del público que asista a los diferentes tramos de la competencia, son:

- Ubicarse en lugares elevados y alejados de la ruta o tramos de la competencia.

- Respetar el encintado de seguridad y las indicaciones de la autoridad policial.

- Una vez elegida la ubicación, está prohibido circular por el tramo de la competencia.

- Los autos particulares deben estacionarse en lugares adecuados, determinados por el personal policial, lejos de la ruta y evitando que los mismos perturben el normal tránsito.

- Se consideran zonas de riesgos: las partes externas de las curvas, zonas de derrapes o posibles vuelcos, salidas de vados, zonas de saltos y zonas de ripios o arenas

- También se podrá cancelar un tramo si desde los vehículos de seguridad, o las cámara interiores de los autos de competición, se visualiza público mal ubicado.