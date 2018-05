Esperan reposición de vacunas para la gripe en Colonia Caroya

Locales Hace 3 horas Giuliana Brollo Por

Aún no pasó un mes desde el lanzamiento de la campaña antigripal y en la ciudad no quedan dosis en ningún dispensario. La Municipalidad no conoce con precisión cuándo llegará la segunda tanda de cepas. En tanto, en Jesús María la vacunación se desarrolla con normalidad.