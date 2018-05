Postergaron el desalojo de la usurpación de Juárez Celman y la intendenta se enojó

Regionales Hace 1 hora Ariel Roggio Por

Myriam Prunotto cuestionó la decisión del Dr. Julio Guerrero Marín de no avanzar con la desocupación del predio tomado hace cuatro años. "Me dijo que no quería pagar el costo político, como si él estuviese haciendo política", declaró la mandataria.