Por la lluvia, se suspendió la fecha del fútbol local

La Liga Regional Colón decidió suspender la disputa de la novena fecha del torneo Apertura, debido a que el pronóstico de lluvia se mantendría vigente todo el fin de semana en nuestra región.

Será el segundo fin de semana consecutivo que el fútbol local no tendrá actividad, ya que anteriormente no se jugó por no contar con personal policial suficiente para cubrir los partidos debido al desarrollo de la fecha de Rally.

Con el objetivo de terminar el Apertura a fines de junio y tratar de evitar que se juegue durante el receso escolar invernal, el objetivo de la Liga es que esta fecha se juegue entre semana.

Algunos partidos destacados de la jornada suspendida: Falucho-Deportivo Colón; Sportivo Tirolesa-Colón de Totoral y Juventud Sportiva-Alianza.