Brandán fue al Concejo a defender su proyecto de enmienda

El Intendente Gustavo Brandán asistió este mediodía a la reunión de Comisión de Legislación del Concejo Deliberante a exponer sus argumentos para el proyecto de enmienda de la Carta Orgánica para permitir la reelección y la creación de un Fondo del Progreso.

Después de casi una hora de debate por los alcances del fondo, que prevé resguardar el 30 por ciento del presupuesto anual para obras, servicios públicos y equipamiento, los ediles de la oposición se refirieron al artículo de la continuidad en los cargos por dos períodos consecutivos.

Al respecto, Sergio Aguirre dijo: “Nuestra Carta tiene muchas falencias que son mucho más importantes que modificar un artículo para la reelección. Socialmente hay temas que hay considerar, como la discriminación, el tema del nuevo ejido. Hay situaciones que podrían llevar a abordar en una Constituyente para analizar de manera general”.

Se recordó el debate de candidatos en julio de 2015 en Radio Comunicar y la Secretaria de Gobierno, Paola Nanini, presente en la reunión, le contestó a Aguirre: “El único que dijo que para este intendente había que cambiar el artículo fuiste vos”.

El edil de Juntos por Colonia Caroya planteó que era una opinión personal lo expresado hace casi tres años.

¿Cuáles serían las falencias? Le preguntó Brandán. Aguirre hizo una descripción.

Amilcar Ñañez (UCR) pidió “hacer aportes”. “Al menos dennos esa posibilidad, salvo que haya urgencia”.

Luego, Brandán argumentó que cuando la Convención Constituyente aprobó la no reelección, fueron votos individuales y no fue una opinión directa del pueblo.

“El pueblo no se pronunció por la reelección. Ese tema no se trató en la campaña. El partido que ganó (UCR) preveía en su proyecto de Carta Orgánica la reelección. En la Convención se votó libremente, no hubo consulta al pueblo, la comunidad no opinó y quiero que el pueblo opine”.