El Intendente cuestionó cada punto del proyecto de elección de Convencionales

En reunión de Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, el Intendente Gustavo Brandán volvió a defender su proyecto de enmienda de la Carta Orgánica por Referéndum y cuestionó la iniciativa de llamar a elección de Convencionales Constituyentes.

Durante más de una hora y media, los ediles y el mandatario fueron respondiendo dudas de ambas partes.

Aunque la oposición no esté de acuerdo con el Fondo del Progreso (ahora sería del 30 por ciento de los ingresos genuinos del municipio), Brandán asegura que es la forma de garantizar que los próximos intendentes sigan un "hilo conductor" de obras de infraestructura.

Luego, fue haciendo preguntas sobre el proyecto de reforma y las sugerencias de cambio que quiere la minoría: límites, cupo para personas con discapacidad y trans, ambiente y hasta en los tiempos del proceso de elección de convencionales.

"Estaríamos con nueva Carta en octubre de 2019. Habría cuatro elecciones en un año. ¿Lo han previsto?", se preguntó Brandán.

"No nos fijamos en los tiempos porque no nos urge la reforma. No hay un apuro porque salga ya", respondió Ñañez.

A su turno, Aguirre le preguntó por qué tiene miedo de que si no es él, no se puedan seguir las políticas de Estado.

"No es miedo, es tener una chance. Todos estábamos de acuerdo en que cuatro años es poco para hacer las grandes obras que todos teníamos en las plataformas electorales del 2015", contestó el Intendente.

El debate seguirá el próximo miércoles, fecha que podría tener despacho de comisión si el Ejecutivo está decidido a avanzar.

En los audios, los fragmentos de las discusiones en algunos temas.