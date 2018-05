Héctor Nanini: No hay otra persona que no sea Brandán

El ex Intendente peronista cree que el PJ caroyense hoy no tiene un sucesor y pide la modificación del artículo que prohíbe la reelección de autoridades. "Hay que darle la posibilidad porque es conveniente para el pueblo", afirmó.

El Intendente durante el período 1999-2007, Héctor Nanini, pidió públicamente que se modifique el artículo de la Carta Orgánica que actualmente prohíbe la reelección de autoridades.

"Negrito" fue el último mandatario que tuvo la posibilidad de postularse para una reelección, lográndolo en el 2003.

"Estoy de acuerdo con que se modifique, siempre pedí que haya dos mandatos. Cuando querés afirmarte en el cargo, llega el tiempo de irte. Es necesario que tengan la chance de dos períodos", dijo.

¿Enmienda o reforma?

"Creo que ambas propuestas están bien, pero al Intendente le apura este tema. Hay que ver qué le conviene a la Colonia. Gustavo (Brandán) ha hecho una buena gestión y tiene proyectos que están inconclusos. Hay que darle una posibilidad. Es conveniente para el pueblo".

Nanini fue quien convocó a elecciones de Convencionales sobre el final de su último mandato.

Aunque los comicios favorecieron a la UCR, el peronismo se alió con la tercera fuerza en ese momento y logró la mayoría en la Convención, poniendo al Dr. Félix Aranda como Presidente.

En la primera etapa de intendencia de Rodolfo Visintín, los constituyentes fueron moldeando la Carta Orgánica hasta que se juró en agosto de 2008.

"Yo quería una Carta Orgánica para que haya mas controles a la gestión. El intendente necesita un buen control y que lo dejen gobernar. Pero no imaginé que iban a aprobar que no haya reelección. A lo mejor no les gustó mi segunda gestión", agregó.

Si no es Brandán, ¿quién puede ser el candidato?

"Hoy no hay una opción en el partido. Ya no hay tiempo para hacer a una persona. No hay otro que no sea Brandán. Sino, corre riego la elección del 2019", contestó.