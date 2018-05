El 12 de agosto será el Referéndum obligatorio

La Junta Electoral Municipal de Colonia Caroya fue notificada esta mañana de la aprobación de la ordenanza de enmienda de la Carta Orgánica y ya definió la fecha para el Referéndum obligatorio: será el domingo 12 de agosto.

Hasta el momento es la única decisión que tomó, pero es la más importante para su función próxima que es la de ejecutar las campañas de información.

Será el primer Referéndum de la historia de Colonia Caroya en el que la comunidad decidirá una propuesta del gobierno para el futuro político de la ciudad.

¿Qué se votará?

Los 17.400 caroyenses empadronados (se tomará el padrón de las Legislativas del 2017) están obligados a ir a votar en el Referéndum. Se haría en los clubes Bochas Sport y Agraria Colón, como en las Elecciones Municipales del 2015.

En la boleta única se explicarán los dos artículos que se quieren modificar y el elector deberá marcar por SI o por NO. Si no marca nada, será considerado "voto en blanco".

Actualmente, no se permite la reelección de autoridades y tanto Intendente como concejales pueden estar un solo período.

Ahora, se propone que "Los miembros del Gobierno Municipal puedan ser reelectos en el mismo cargo por un periodo en forma consecutiva, debiendo transcurrir luego, un período completo para ser electos nuevamente".

Además, se sugiere la creación de una partida especial dentro del Presupuesto Municipal anual "que será destinada exclusivamente a Obras Públicas, Servicios Públicos y Equipamiento", llamando "Fondo del Progreso.

El monto de esta partida especial, no puede ser inferior al treinta por ciento (30%) del total de los ingresos percibidos en cada año y debe administrarse a través de un fondo especial creado a tal efecto.

¿Qué debe ocurrir para que sea válido el Referéndum?

Para la legalidad del proceso, debe votar más del 50 por ciento del padrón, es decir, más de 8700 electores. Si no llega a ese número, el Referéndum no será válido y la Carta Orgánica no se modificará.

Si supera ese número, el proceso es válido y recién en ese momento se considerará el resultado: si la mayoría dice que SI, se cambiarán los artículos. Si la mayoría dice que NO, la Carta Orgánica no cambiará.

¿Qué cambia si el pueblo dice que SI?

Si van a votar más de 8700 personas y gana el SI, Brandán puede ser precandidato a intendente para el período 2019-2023. Además, los concejales actuales podrían postularse para seguir en el cargo un período más. El artículo quedará con el permiso de reelección para todos los intendentes y concejales del futuro.

Los tribunos de cuenta solo podrán ser elegidos por un mandato. No se los incluyó dentro de la idea de reelección.

Además, el gobierno municipal deberá fijar sus políticas en base al Fondo del Progreso.