La oposición va la Justicia para frenar la enmienda

Tal como lo habían anticipado hace una semana, el interbloque Cambiemos anunció que hará una presentación en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para declarar inconstitucional la enmienda de la Carta Orgánica aprobada el pasado miércoles por mayoría simple, es decir, por los cinco ediles oficialistas.

La oposición asegura que el procedimiento fue ilegal, ya que una enmienda debería ser aprobada por mayoría agravada, por lo tanto creen que es nulo el llamado al Referéndum para el 12 de agosto.

"Se elevará una declaración de inconstitucionalidad al TSJ por pedido de nuestro asesor (Dr. Antonio María Hernández). Esto sienta un antecedente grave por haber aprobado con mayoría simple una enmienda. Es lamentable ya que la ley admite una sola interpretación", indicó Amilcar Ñañez.

"Vamos a tener otra novedad. Si van a modificar la Carta Orgánica, queremos que se hagan las cosas bien y no por la ambición de poder", agregó.

La presentación es una medida cautelar de no innovar hasta que el Tribunal de expida. En consecuencia, ¿podría quedar en Stand By el Referéndum?

Por su parte, el Intendente Brandán respondió tras conocerse la noticia: "Nos preocupa porque intentan frenar la votación del 12 de agosto".

"Se ha desenmascarado esto: le tienen miedo a la gente y por eso están haciendo todas estas cosas para evitar que el pueblo vote. Todo lo que hicieron fue todo un disfraz para justificar que no quieren que la comunidad vote", agregó.

"No quieren que Brandán sea reelecto y no quieren el Fondo del Progreso. No quieren ese fondo, dijeron que era un ancla. Cuando ellos gobernaron nunca pusieron el Presupuesto Participativo porque no quieren que el pueblo participe", completó.