Este domingo se correrá una nueva edición de la maratón de San Antonio

Una nueva edición de la maratón de San Antonio de Padua se disputará este domingo en Colonia Caroya.

La parroquia Ntra Sra. de Monserrat será el punto de partida y la carrera recorrerá bodegas y viñedos de la ciudad. El recorrido es diferente al tradicional de los años anteriores.

Una vez finalizada la actividad se entregarán trofeos, medallas y dos mil pesos de premio para el que obtenga el primer puesto.

Categorías y horarios

• 13 kilómetros (sub 20, sub 35, sub 45, más 55 años): 15:00.

• 6 kilómetros (libre): 14:30.

• 3 kilómetros (libre - caminantes) 14:00.

Las inscripciones se podrán realizar ese mismo día desde las 10 en el salón parroquial y tiene un valor de 250 pesos. Se ofrecerán descuentos a personal de Gendarmería.