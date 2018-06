La Junta Electoral Municipal rechazó el pedido de impugnación

En una resolución de once páginas, ratificó el referéndum convocado para el 12 de agosto para una posible enmienda de la Carta Orgánica. La UCR y el PRO habían planteado la nulidad del proceso hace tres días.

La Junta Electoral Municipal de Colonia Caroya dispuso rechazar el pedido de impugnación del referéndum convocado para el 12 de agosto por el cuál se someterá a votación la enmienda de la Carta Orgánica Municipal.

En una resolución de once páginas páginas, el órgano expuso los fundamentos por los cuáles decidió no darle lugar al planteamiento que hicieron por escrito esta semana el presidente de la UCR local, Hernán Ardiles, y el concejal de Juntos por Colonia Caroya, Sergio Aguirre, acompañados por el Dr. Antonio María Hernández, el edil Amílcar Ñáñez y el ex Intendente Luis Grión.

En el pedido de impugnación, la oposición esbozó que la sanción de la ordenanza en el Concejo Deliberante y las resoluciones posteriores que tomó la Junta Electoral deberían ser nulas.