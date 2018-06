“Hay que apoyar al nuevo ser sin importar la característica de la concepción”

El Párroco de Colonia Caroya, Martín Cervato, opinó sobre el debate del proyecto de legalización del aborto y cuestionó a quienes “atacan a la Iglesia como si los que tienen fé no tuviesen fundamentos”.

El Día de San Antonio de Padua se votará en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone despenalizar el aborto.

El Párroco Martín Cervato, Párroco de Colonia Caroya, opinó sobre el tema y lógicamente se mostró en contra de la iniciativa.

“Vamos a pedir este miércoles para que nuestro Patrono interceda y que prime siempre la opción por la vida”, dijo.

“Nuestra postura es defender la vida, en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Desde la concepción están todas las características de una nueva persona, somos seres humanos, crecemos en el vientre de nuestra madre y somos una nueva persona y si le damos condiciones mínimas, va a desarrollarse. Hay que apoyar al nuevo ser, más allá de las características de la concepción; es un nuevo ser y merece que lo acompañemos”, añadió el sacerdote.

Lamentó que algunos sectores “confundan” los fundamentos de los católicos o de la iglesia.

“Los que están a favor atacan a los que tienen fé como si no pensaran ni tuviesen fundamentos. Quien piensa a favor del aborto, que lo haga desde los argumentos científicos, médicos, filosóficos, que no consideren la fe, y aun así hay fundamentos. Se centran en que solo es la iglesia la que opina a favor de la vida, como si la iglesia no pudiese pensar desde otros aspectos”, agregó.

Además, se refirió a los números vertidos en los debates para defender las posturas: “Las estadísticas están infladas, es tendencioso, intencional. El aborto no es la primera causa de muerte de la mujer. La ley propicia el aborto. Hasta un menor puede abortar sin razones”.

El Padre Martín dijo que hay que “propiciar una buena educación sexual y el acompañamiento, pero nada justifica que se mate a una persona etapa inicial de gestación”.