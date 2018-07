La campaña por el "no" que empezaría la oposición

Fernando Arzubi, que firmó el pedido de inconstitucionalidad del Referéndum, dijo que "obviamente se va a pedir que la gente vote por el no, tenemos que ser coherentes, no me gusta que no se cumpla la ley".

Después de la aprobación de la ordenanza que convoca a Referéndum para la enmienda de la Carta Orgánica, los líderes de la oposición no se manifestaron sobre qué mensaje darle a la comunidad.

Esperaron el asesoramiento y presentaron a la Junta Electoral local, a la Justicia Electoral Provincial y al Tribunal Superior de Justicia el planteo de inconstitucionalidad por haberse sancionado con mayoría simple.

El primero que se expresó sobre la posibilidad que la Justicia determine la realización del Referéndum del 12 de agosto fue Fernando Arzubi, identificado con la línea de Sergio Aguirre.

"No nos vamos a quedar quietos, vamos a iniciar una campaña con el radicalismo para llevar claridad a la gente. Obviamente que vamos a hacer una campaña por el `no´ si es que no da resultado la presentación judicial. Pero no es el `no´por el `no´, sino el no a la violación de la ley, no a la falta de respeto a la Carta Orgánica".

Arzubi agregó: "Tenemos que ser coherentes. No está en discusión la reelección, sino que se cumpla la ley".

Además, dijo que el "intendente calculó muy bien los tiempos".

"Es llamativo que al otro día de aprobarse la ordenanza ya había fijado fecha para el Referéndum. No se si ya estaban en imprenta esos volantes celestes invitando a la gente a votar", declaró.