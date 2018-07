Alina Akselrad fue invitada a representar al país en Tailandia

La Embajadora de Colonia Caroya fue seleccionada como Miss Turismo Argentina , pero el viaje es en dos semanas y si no hay aportes privados o públicos no podrá ir. A contrarreloj está buscando apoyo.

Los organizadores del certamen internacional "Miss World Tourism" eligieron a Alina Akselrad como la embajadora Argentina para representar al país en Tailandia.

La joven cordobesa, que es Embajadora Cultural y Turística de Colonia Caroya y Miss Sudamérica, fue seleccionada por sus valores en defensa de la mujer y por haber obtenido, además de los títulos mencionados, el Gorrión de la Paz en la ciudad de Quevedo, Ecuador.

El mail con la invitación llegó hace pocos días y también está dirigido al Presidente de la Nación, al Ministro de Turismo, al Gobernador y hasta el intendente Brandán.

La directora de la franquicia de Miss World Tourism pide que Alina viaje a Tailandia entre el 25 de julio y 10 de agosto para participar del certamen en la que se elegirá a la representante mundial.

Participarán más de 50 países con sus delegaciones y embajadoras enviadas.

La alegría de la noticia trae un problema que aún no se resolvió: quién financia el viaje de Alina.

"No estamos en condiciones de pagar los aéreos y no tenemos la forma de llegar a las autoridades porque faltan apenas dos semanas. Es una pena decir que no puedo ir", dijo.

Esta es la carta que recibió Alina Akselrad