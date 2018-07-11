Conocé quiénes están dentro del nuevo sorteo de terrenos

La Municipalidad de Colonia Caroya dio a conocer los padrones del “Plan Familia 2” del Programa de adjudicación de terrenos "Terra Nostra", destinado a familias con menores a cargo.
El próximo sorteo será de seis sitios, uno de los cuales será reservado para candidatos cuyo núcleo familiar cuente con al menos una persona con discapacidad.
Los terrenos se ubican en el barrio Malabrigo y tienen una superficie aproximada de 366 metros cuadrados. Cada uno está valuado en 370 mil pesos.
Los adjudicados deberán entregar una suma equivalente al 20 por ciento del valor total y el resto se financiará en 100 cuotas sin interés.
Los montos están supeditados al valor de la bolsa de cemento al día de la adjudicación. Cada metro cuadrado equivale a cinco bolsas de cemento.
También se adjudicará un kit de vivienda para aquellos que posean terrenos sin construcción. El mismo tiene un valor actual de 170 mil pesos. Los adjudicados deberán hacer una entrega inicial de 20 mil pesos iniciales y 100 cuotas de 800 pesos.
• La publicación del Padrón de Postulantes provisorio será el 10 de julio.
• Las oposiciones serán el 10 y 11 de julio.
• La publicación del Padrón de Postulantes definitivo será el 13 de julio.
• El sorteo será a fines de julio.
POSTULANTES PARA SORTEO DE KIT DE CONTRUCCION
157/14 BUSTOS, PABLO DANIEL 28.401.833
165/14 ULLUA, LAURA MABEL 24.096.671
451/14 LUNA, ULISES MAXIMILIANO 27.757.101
598/15 TOLEDO,FABIAN ALBERTO 21.567.738
829/16 BARRETO, LUIS ALBERTO 23.288.147
842/16 HERRERO, RICHARD 26.308.005
839/16 RUFFINO, GUSTAVO 30.111.406
990/18 ARDILES, RICARDO EFRAIN 36.888.418
POSTULANTES PARA UN TERRENO CON INTEGRANTES CON DISCAPACIDAD
1 AGUIRRE, JOSE OSCAR 28.866.236
2 BRITOS, GABRIEL EDUARDO 31.097.798
3 BROLLO, WALTER 30.847.313
4 DE LA VEGA, ANA 22.541.967
5 DIAS MALDONADO, NORMA 32.043.961
6 FLORES, MARIA GABRIELA 25.634.390
7 GONZALEZ, DARIO ARIEL 25.950.577
8 GUZMAN, NICOLAS RODRIGO 31.097.627
9 HEREDIA, MARIA ALEJANDRA 23.199.330
10 LONDERO, ALEJANDRA 30.586.523
11 MANSILLA, JOSE 22.541.943
12 MANSILLA, VICTOR JULIO 22.191.846
13 MATRONE, FRANCO ALEXIS 32.426.355
14 NANINI, DANIEL 24.562.181
15 ORTEGA, ALEJANDRO 21.318.113
16 RIVERO, PABLO CESAR 34.289.222
POSTULANTES PARA CINCO TERRENOS
1 ACOSTA ALEJANDRA CECILIA 24.455.026
2 AISA, NELSON ADRIAN 27.867.768
3 AL AMO MARCELO RICARDO 17.292.176
4 ALMADA, CIMENA 24.332.612
5 ALMADA, DIEGO 27.611.116
6 ALMADA, MARIANA 30.586.557
7 ALMADA, CARLOS RAMON 29.162.836
8 ALMADA, ANA LAURA 30.586.616
9 ALTAMIRANDA,RUTH 32.674.537
10 ALVAREZ, KARINA 20.817.614
11 ANDRICH, OSCAR 28.279.959
12 ARCE, IRMA LILIANA 22.099.691
13 ARIS, ROSA VANESA 28.866.243
14 ARRIETA MÓNICA MARGARITA 25.402.601
15 ARDILES, RICARDO EFRAIN 36.888.418
16 ARDILES, MABEL ADRIANA 21.814.435
17 ASELONI,DANTE MAURO 28.636.080
18 ASTRADA, DIEGO ISMAEL 27.681.983
19 ASTRADA, MARIELA VANESA 33.489.599
20 BARRERA, ARIEL 25.303.234
21 BARRERA, GUSTAVO ARIEL 25.303.234
22 BARRIOS HUGO 22.720.661
23 BAZAN, JUAN DANIEL 29.254.053
24 BORTOLINI,WALTER 21.410.546
25 BERNARDIS MICAELA 34.542.266
26 BRANDALESSI,CRISTIAN 25.303.070
27 BUSTOS, ALEJANDRA 25.456.613
28 BUSTOS, ROBERTO ARIEL 27.868.001
29 CABAÑA, GASTON HERNAN 35.625.422
30 CABRERA, ALEJANDRO JAVIER 26.642.950
31 CABRERA, MARTA ELENA 27.296.895
32 CACERES, LUCAS JESUS 30.124.560
33 CANTEROS , ELSA ISABEL 28.496.828
34 CAPDEVILA, CARINA 30.586.540
35 CARRANZA, ARIELA RITA 21.391.252
36 CARRIZO,ANDREA 23.625.493
37 CASAS, CRHISTIAN 26.237.649
38 CASTELO, DEBORA 25.023.657
39 CASTRO, GLADYS DEL VALLE 20.075.461
40 CASTRO,JUANA ISABEL 23.899.230
41 CELAYE, HUGO GABRIEL 23.664.965
42 CENTINI, CARLOS PASCUAL 28.949.343
43 CHAVEZ, PAOLA 31.795.201
44 CIERI EMANUEL ALBERTO 28.120.005
45 COLMENARES, MELISA 38.635.491
46 CONCHA ALVAREZ CARLOS ALBERTO 28.866.147
47 CONTRERAS, ESTEBAN ALFREDO 26.330.104
48 CONTRERAS,JESUS 23.011.710
49 COULY,PATRICIA ISABEL 16.508.799
50 CRAGNOLINI,PAMELA 27.867.640
51 DAL MORO,JAVIER MAURICIO 33.314.554
52 DAMARIO, LORENA PAOLA 32.203.517
53 DEPAOLI,VERONICA 29.794.943
54 DEPAOLI,WALTER 27.190.669
55 DEFELIPPO, ANTONELLA 35.150.439
56 DIAZ, ARIEL 25.252.371
57 DIAZ,DIEGO DAVID 29.940.628
58 DIAZ, SILVIA 29.119.789
59 DOLIES, MARIA ELENA 30.903.653
60 DOLZANI,GISELA 25.852.794
61 DORIA,JORGE EDUARDO 22.553.199
62 DRAGO, GILDA 20.235.907
63 ECHAVARRIA, LUCAS ESTEBAN 28.866.065
64 EULIARTE,FLORENCIA 33.602.105
65 ESCOBEDO,INES 22.308.261
66 ESPINDOLA, JULIO 26.481.656
67 ESPINDOLA,PABLO 30.586.654
68 ESPINOSA, NESTOR 29.840.663
69 ESTANCIERO, ALEJANDRA 32.426.432
70 ESTRADA,PAULA ROMINA 34.616.473
71 FERNANDEZ, CRISTIAN 30.543.772
72 FERREYRA, AXEL 34.542.203
73 FIGUEROA, NOELIA 27.073.173
74 FLORES,CRISTIAN EZEQUIEL 32.080.057
75 GARAY,LUCIANO 31.405.703
76 GARCIA, ROMINA 33.606.504
77 GODOY, MIGUEL ANGEL 12.241.964
78 GOMEZ, CONCEPCION 24.344.527
79 GOMEZ,ESTEFANIA 33.315.257
80 GONZALEZ, MARIO 26.636.065
81 GONZALEZ,MARTIN FACUNDO 24.541.681
82 GRION, MARIA DANIELA 29.794.948
83 HEIN, LILIANA 23.405.858
85 HORNSTEIN,DIEGO DANIEL 28.895.765
86 JUAREZ,GABRIELA 23.872.485
87 JUAREZ, PATRICIA 31.665.910
88 LABASTO,GERMAN DARIO 32.080.067
89 LAURET,JUDITH 27.867.579
90 LAZARTE, SILVIA 25.139.331
91 LEDESMA,LEONARDO RUBEN 28.723.999
92 LESCANO,EDGAR 26.629.962
93 LESCANO LUNA, MARIA SOLANGE 33.882.340
94 LESIW,CARLOS GUILLERMO 27.986.395
95 LESTA CABRERA, INES 26.614.777
96 LONDERO , NATALIA CAROLINA 27.065.732
98 LUCANA ESPOSO, BETTY 94.623.823
99 LUQUE, ARIEL GUSTAVO 26.881.737
100 LURASCHI, VERONICA CAROLINA 24.770.478
101 MAIDANA,JUAN MANUEL 32.203.037
102 MANSILLA, ANA MARIA 25.634.942
103 MARINO,DAMIAN GONZALO 32.426.327
104 MARTELOSSI, FERNANDO 26.397.184
105 MARTINEZ, GRISELDA 22.115.003
106 MARTINEZ, LAURA 32.705.244
107 MARQUEZ, PABLO RAMON 21.567.666
108 MARQUEZ, YANINA SOLEDAD 33.858.913
109 MENA, MARIA ROSA 38.884.404
110 MIERS,MARISA 23.301.437
111 MOLINA, CELIA TRINIDAD 20.830.027
112 MONDINO, VICTORIA GISELLA 33.314.516
113 MONGES, MARIANA SOLEDAD 29.162.921
114 MONINA, FERNANDO 30.586.202
115 MONTIEL,SANDRA 22.183.904
116 MOYA,GABRIELA CELESTE 30.331.974
117 MOYANO, ANA GABRIELA 26.081.067
118 MOYANO,JORGE ALBERTO 27.867.704
119 MOYANO,MARIA FERNANDA 27.673.056
120 NANINI, FERNANDO GASTON 31.402.612
121 NARI, LORENA 30.586.632
122 NUÑEZ, HUMBERTO 22.224.501
123 OCHOA, ANDREA VERONICA 28.120.034
124 O¨CONNOR, LEONARDO 32.259.413
125 OLARIAGA,ALEJANDRA 18.231.073
126 ORONEL, JAVIER OSVALDO 30.111.524
127 OVIEDO,SILVINA ALEJANDRA 26.155.310
128 PALACIOS, LORENA 26.359.769
129 PARIZIA, ANA 26.129.202
130 PEREZ,JUAN ISMAEL 26.669.162
131 PERALTA, NATALIA 25.892.401
133 PETINA,SILVANA 25.857.932
134 PETRELLO,VANINA 25.106.569
135 PIANA, GEORGINA SOLEDAD 29.162.939
136 PONCE, LUIS ALEJANDRO 28.367.188
137 PORTELA, JORGE 28.212.234
138 PREZ, ELIANA 29.162.914
139 PRIMO,FRANCO ALBERTO 26.415.109
140 PUCHETA,JUAN ELOY 11.772.223
141 QUINTEROS, LEONARDO 25.917.742
142 QUINTEROS,NAYLA 33.135.825
143 QUIROGA, LUCAS NICOLAS 27.867.683
144 QUIROGA,OMAR DANIEL 20.230.172
145 RAMELLA, ALEXIS SEBASTIAN 33.489.493
146 RAMOS,MAURO GERARDO 29.977.660
147 RIOS, PAOLA DALILA 31.545.216
148 RIZZI, SILVANA DEL VALLE 18.372.462
149 RIZZI, MARIA EUGENIA 22.764.133
150 RIVERO, REBECA ELIZABETH 30.699.405
151 RODRIGUEZ, MARCOS LEOPOLDO 29.260.984
152 RODRIGUEZ,YANINA 33.489.527
153 ROMERO, MARIA SOLEDAD 31.182.278
154 ROSSI , MARISA 24.096.095
155 RUIZ, CLAUDIO GUSTAVO 30.586.577
156 SAMAPALLO, CARLOS ALBERTO 30.490.859
157 SANABRIA, FRANCISCO 35.578.094
158 SAYAGO, VIDELA ABRAHAN 39.172.327
159 SENA, ZUNILDA 32.302.569
160 SLAME, JULIO CESAR 25.962.671
161 SILVA, EMILIANO LUIS 26.881.752
162 SILVA VACA, MARCOS 28.526.746
163 SOSA, CARLOS 22.096.198
164 SOSA, EMANUEL 35.055.338
165 SOSA, HECTOR 31.645.728
166 TARRAGA, DIEGO ORLANDO 32.231.080
167 TOLEDO, FERNANDO 23.231.025
168 TORRES, RODOLFO CARLOS 25.303.107
169 TORRES, ROSA ALBANA 26.614.626
170 VACA, ZULMA MARIA 27.038.688
170 VALDES, SONIA ADRIANA 22.720.880
172 VALENZUELA, MONICA 20.439.599
173 VALLE, DANIELA 28.760.430
174 VALLES, VANESA ALEJANDRA 26.482.575
175 VARELA, GUILLERMO ISIDORO 28.704.156
176 VASQUEZ, JOSE LUIS 27.867.740
177 VERA, MARIA ALEJANDRA 29.088.683
178 VICENTE, CLAUDIO DANIEL 29.607.811
179 VICENTINI, LEONARDO GABRIEL 33.314.510
180 VILLES, GASTON ANDRES 28.949.357
181 ZAMORA, ALEJANDRA 25.634.239
182 ZAPATA, CESAR 25.303.242
183 ZAYA, SONIA 30.586.510