"La Justicia no se va a entrometer en la decisión de una ciudad"

El Diputado Gabriel Frizza se volvió a referir a la enmienda de la Carta Orgánica de Colonia Caroya aunque evitó pronunciarse sobre si el tema estuvo bien o mal aprobado, tal como plantea la oposición.

El ex intendente de Jesús María está de acuerdo con la modificación del artículo que prohíbe la reelección, pero no en la forma en que se trató el tema.

"La forma molesta, le dije a Gustavo (Brandán) que debería haber aceptado la propuesta de la oposición de la reforma con convencionales, eso podría haber destrabado el conflicto", declaró.

E insistió: "Estoy de acuerdo con el concepto y creo que fue una maniobra inteligente la de la oposición que yo hubiese tomado si fuese intendente".

Sobre el Referéndum convocado, fue tajante: "La justicia no se va a entrometer en la decisión de una cuidad, creo que el 12 de agosto la ciudad va a decidir".

También desconoció a Fernando Arzubi, quien firmó el pedido de impugnación del Referéndum como "Presidente de la Junta Promotora del PRO de Colonia Caroya".

"Arzubi no es presidente y no es afiliado en el padrón que tengo. La coordinadora es Sandra Chiappe hasta el 2020 le guste o no al resto de los dirigentes".