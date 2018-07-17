El martes se hará un nuevo sorteo del Terra Nostra

El segundo sorteo del Terra Nostra, programa municipal de adjudicación de terrenos para familias con menores a cargo, ya tiene el padrón definitivo.
Luego del período de oposición se dio a conocer el listado final de 203 grupos familiares entre los que se sortearán seis sitios ubicados en el barrio Malabrigo y un kit de materiales de construcción.
El acto será el martes 24 de julio, a las 20 en el Club San Martín, con la presencia de un escribano público.
Las más de 200 familias que participarán del sorteo se encuentran divididas en tres padrones distintos, de acuerdo a las condiciones en que se encuentra cada una.
Padrón de familias inscriptas por un kit de vivienda:
1. BUSTOS, PABLO DANIEL 28.401.833
2. ULLUA,LAURA MABEL 24.096.671
3. LUNA, ULISES MAXIMILIANO 27.757.101
4. TOLEDO,FABIAN ALBERTO 21.567.738
5. BARRETO,LUIS ALBERTO 23.288.147
6. HERRERO,RICHARD 26.308.005
7. RUFFINO, GUSTAVO 30.111.406
8. ARDILES,RICARDO EFRAIN 36.888.418
9. ESPINOSA, NESTOR 29.840.663
10. DEFELIPPO, ANTONELLA 35.120.439
Padrón de familias con integrantes con discapacidad, se sorteará entre ellas uno de los seis terrenos:
1. AGUIRRE, JOSE OSCAR 28.866.236
2. BRITOS, GABRIEL EDUARDO 31.097.798
3. BROLLO, WALTER 30.847.313
4. DE LA VEGA, ANA 22.541.967
5. DIAS MALDONADO, NORMA 32.043.961
6. FLORES, MARIA GABRIELA 25.634.390
7. GONZALEZ, DARIO ARIEL 25.950.577
8. GUZMAN, NICOLAS RODRIGO 31.097.627
9. HEREDIA, MARIA ALEJANDRA 23.199.330
10. LONDERO,ALEJANDRA 30.586.523
11. MANSILLA, JOSE 22.541.943
12. MANSILLA, VICTOR JULIO 22.191.846
13. MATRONE, FRANCO ALEXIS 32.426.355
14. NANINI, DANIEL 24.562.181
15. ORTEGA, ALEJANDRO 21.318.113
16. RIVERO, PABLO CESAR 34.289.222
Padrón de familias que participan por el sorteo de los otros cinco terrenos:
1. ACOSTA ALEJANDRA CECILIA 24.455.026
2. AISA, NELSON ADRIAN 27.867.768
3. ALAMO MARCELO RICARDO 17.292.176
4. ALMADA, CIMENA 24.332.612
5. ALMADA, DIEGO 27.611.116
6. ALMADA, MARIANA 30.586.557
7. ALMADA, CARLOS RAMON 29.162.836
8. ALMADA, ANA LAURA 30.586.616
9. ALTAMIRANDA,RUTH 32.674.537
10. ALVAREZ, KARINA 20.817.614
11. ANDRICH, OSCAR 28.279.959
12. ARCE, IRMA LILIANA 22.099.691
13. ARIS, ROSA VANESA 28.866.243
14. ARRIETA MÓNICA MARGARITA 25.402.601
15. ARDILES, RICARDO EFRAIN 36.888.418
16. ARDILES, MABEL ADRIANA 21.814.435
17. ASELONI,DANTE MAURO 28.636.080
18. ASTRADA, DIEGO ISMAEL 27.681.983
19. ASTRADA, MARIELA VANESA 33.489.599
20. BARRERA, GUSTAVO ARIEL 25.303.234
21. BARRIOS HUGO 22.720.661
22. BAZAN, JUAN DANIEL 29.254.053
23. BORTOLINI,WALTER 21.410.546
24. BERNARDIS MICAELA 34.542.266
25. BRANDALESSI,CRISTIAN 25.303.070
26. BUSTOS, ALEJANDRA 25.456.613
27. BUSTOS, ROBERTO ARIEL 27.868.001
28. CABAÑA, GASTON HERNAN 35.625.422
29. CABRERA, ALEJANDRO JAVIER 26.642.950
30. CABRERA, MARTA ELENA 27.296.895
31. CACERES, LUCAS JESUS 30.124.560
32. CANTEROS , ELSA ISABEL 28.496.828
33. CAPDEVILA, CARINA 30.586.540
34. CARRANZA, ARIELA RITA 21.391.252
35. CARRIZO,ANDREA 23.625.493
36. CASAS, CRHISTIAN 26.237.649
37. CASTELO, DEBORA 25.023.657
38. CASTRO, GLADYS DEL VALLE 20.075.461
39. CASTRO,JUANA ISABEL 23.899.230
40. CELAYE, HUGO GABRIEL 23.664.965
41. CENTINI, CARLOS PASCUAL 28.949.343
42. CHAVEZ, PAOLA 31.795.201
43. CIERI EMANUEL ALBERTO 28.120.005
44. COLMENARES, MELISA 38.635.491
45. CONCHA ALVAREZ CARLOS ALBERTO 28.866.147
46. CONTRERAS, ESTEBAN ALFREDO 26.330.104
47. CONTRERAS,JESUS 23.011.710
48. COULY,PATRICIA ISABEL 16.508.799
49. CRAGNOLINI,PAMELA 27.867.640
50. DAL MORO,JAVIER MAURICIO 33.314.554
51. DAMARIO, LORENA PAOLA 32.203.517
52. DEPAOLI,VERONICA 29.794.943
53. DEPAOLI,WALTER 27.190.669
54. DIAZ, ARIEL 25.252.371
55. DIAZ,DIEGO DAVID 29.940.628
56. DIAZ, SILVIA 29.119.789
57. DOLIES, MARIA ELENA 30.903.653
58. DOLZANI,GISELA 25.852.794
59. DORIA,JORGE EDUARDO 22.553.199
60. DRAGO, GILDA 20.235.907
61. ECHAVARRIA, LUCAS ESTEBAN 28.866.065
62. EULIARTE,FLORENCIA 33.602.105
63. ESCOBEDO,INES 22.308.261
64. ESPINDOLA, JULIO 26.481.656
65. ESPINDOLA,PABLO 30.586.654
66. ESTANCIERO, ALEJANDRA 32.426.432
67. ESTRADA,PAULA ROMINA 34.616.473
68. FERNANDEZ, CRISTIAN 30.543.772
69. FERREYRA, AXEL 34.542.203
70. FIGUEROA, NOELIA 27.073.173
71. FLORES,CRISTIAN EZEQUIEL 32.080.057
72. GARAY,LUCIANO 31.405.703
73. GARCIA, ROMINA 33.606.504
74. GODOY, MIGUEL ANGEL 12.241.964
75. GOMEZ, CONCEPCION 24.344.527
76. GOMEZ,ESTEFANIA 33.315.257
77. GONZALEZ, MARIO 26.636.065
78. GONZALEZ,MARTIN FACUNDO 24.541.681
79. GRION, MARIA DANIELA 29.794.948
80. HEIN, LILIANA 23.405.858
81. HORNSTEIN,DIEGO DANIEL 28.895.765
82. JUAREZ,GABRIELA 23.872.485
83. JUAREZ, PATRICIA 31.665.910
84. LABASTO,GERMAN DARIO 32.080.067
85. LAURET,JUDITH 27.867.579
86. LAZARTE, SILVIA 25.139.331
87. LEDESMA,LEONARDO RUBEN 28.723.999
88. LESCANO,EDGAR 26.629.962
89. LESCANO LUNA, MARIA SOLANGE 33.882.340
90. LESIW,CARLOS GUILLERMO 27.986.395
91. LESTA CABRERA, INES 26.614.777
92. LONDERO , NATALIA CAROLINA 27.065.732
93. LUCANA ESPOSO, BETTY 94.623.823
94. LUQUE, ARIEL GUSTAVO 26.881.737
95. LURASCHI, VERONICA CAROLINA 24.770.478
96. MAIDANA,JUAN MANUEL 32.203.037
97. MANSILLA, ANA MARIA 25.634.942
98. MARINO,DAMIAN GONZALO 32.426.327
99. MARTELOSSI, FERNANDO 26.397.184
100. MARTINEZ, GRISELDA 22.115.003
101. MARTINEZ, LAURA 32.705.244
102. MARQUEZ, PABLO RAMON 21.567.666
103. MARQUEZ, YANINA SOLEDAD 33.858.913
104. MENA, MARIA ROSA 38.884.404
105. MIERS,MARISA 23.301.437
106. MOLINA, CELIA TRINIDAD 20.830.027
107. MONDINO, VICTORIA GISELLA 33.314.516
108. MONGES, MARIANA SOLEDAD 29.162.921
109. MONINA, FERNANDO 30.586.202
110. MONTIEL,SANDRA 22.183.904
111. MOYA,GABRIELA CELESTE 30.331.974
112. MOYANO, ANA GABRIELA 26.081.067
113. MOYANO,JORGE ALBERTO 27.867.704
114. MOYANO,MARIA FERNANDA 27.673.056
115. NANINI, FERNANDO GASTON 31.402.612
116. NARI, LORENA 30.586.632
117. NUÑEZ, HUMBERTO 22.224.501
118. OCHOA, ANDREA VERONICA 28.120.034
119. O¨CONNOR, LEONARDO 32.259.413
120. OLARIAGA,ALEJANDRA 18.231.073
121. ORONEL, JAVIER OSVALDO 30.111.524
122. OVIEDO,SILVINA ALEJANDRA 26.155.310
123. PALACIOS, LORENA 26.359.769
124. PARIZIA, ANA 26.129.202
125. PEREZ,JUAN ISMAEL 26.669.162
126. PERALTA, NATALIA 25.892.401
127. PETINA,SILVANA 25.857.932
128. PETRELLO,VANINA 25.106.569
129. PIANA, GEORGINA SOLEDAD 29.162.939
130. PONCE, LUIS ALEJANDRO 28.367.188
131. PORTELA, JORGE 28.212.234
132. PREZ, ELIANA 29.162.914
133. PRIMO,FRANCO ALBERTO 26.415.109
134. PUCHETA,JUAN ELOY 11.772.223
135. QUINTEROS, LEONARDO 25.917.742
136. QUINTEROS,NAYLA 33.135.825
137. QUIROGA, LUCAS NICOLAS 27.867.683
138. QUIROGA,OMAR DANIEL 20.230.172
139. RAMELLA, ALEXIS SEBASTIAN 33.489.493
140. RAMOS,MAURO GERARDO 29.977.660
141. RIOS, PAOLA DALILA 31.545.216
142. RIZZI, SILVANA DEL VALLE 18.372.462
143. RIZZI, MARIA EUGENIA 22.764.133
144. RIVERO, REBECA ELIZABETH 30.699.405
145. RODRIGUEZ, MARCOS LEOPOLDO 29.260.984
146. RODRIGUEZ,YANINA 33.489.527
147. ROMERO, MARIA SOLEDAD 31.182.278
148. ROSSI , MARISA 24.096.095
149. RUIZ, CLAUDIO GUSTAVO 30.586.577
150. SAMAPALLO, CARLOS ALBERTO 30.490.859
151. SANABRIA, FRANCISCO 35.578.094
152. SAYAGO, VIDELA ABRAHAN 39.172.327
153. SENA, ZUNILDA 32.302.569
154. SLAME, JULIO CESAR 25.962.671
155. SILVA, EMILIANO LUIS 26.881.752
156. SILVA VACA, MARCOS 28.526.746
157. SOSA, CARLOS 22.096.198
158. SOSA, EMANUEL 35.055.338
159. SOSA, HECTOR 31.645.728
160. TARRAGA, DIEGO ORLANDO 32.231.080
161. TOLEDO, FERNANDO 23.231.025
162. TORRES, RODOLFO CARLOS 25.303.107
163. TORRES, ROSA ALBANA 26.614.626
164. VACA, ZULMA MARIA 27.038.688
165. VALDES, SONIA ADRIANA 22.720.880
166. VALENZUELA, MONICA 20.439.599
167. VALLE, DANIELA 28.760.430
168. VALLES, VANESA ALEJANDRA 26.482.575
169. VARELA, GUILLERMO ISIDORO 28.704.156
170. VASQUEZ, JOSE LUIS 27.867.740
171. VERA, MARIA ALEJANDRA 29.088.683
172. VICENTE, CLAUDIO DANIEL 29.607.811
173. VICENTINI, LEONARDO GABRIEL 33.314.510
174. VILLES, GASTON ANDRES 28.949.357
175. ZAMORA, ALEJANDRA 25.634.239
176. ZAPATA, CESAR 25.303.242
177. ZAYA, SONIA 30.586.510