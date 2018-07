Ñañez: "Yo no tengo 33 faltas, pero admito que he llegado tarde"

El concejal Amilcar Ñañez negó haber faltado 33 veces a las sesiones ordinarias y a las reuniones de comisión del Concejo Deliberante.

"No me sorprende que se haya hecho ahora, después de la sesión especial del pasado miércoles, donde convocan violando la Carta Orgánica; casi todos llegamos tarde, son muy pocos los que llegan puntualmente; en mi caso, siempre figuro ausente aunque haya asistido a la comisión llegando tarde", declaró.

Y agregó: "hemos resuelto que haya al menos uno del bloque que represente cuando no podemos asistir los tres al mismo tiempo y los temas los resolvemos dentro del bloque y hacemos las conclusiones, pero aclaro que no he faltado 33 veces a las reuniones de comisión; falté alrededor de 10 y sí admito que he llegado tarde en algunas oportunidades".

Además, declaró: "lo importante es el trabajo de cada concejal de leer, asesorarse para sacar ordenanzas aplicables; es difícil que con 14 mil pesos que cobramos seamos full time; todos tenemos nuestro trabajo particular, estos son cuatro años de servicio y después volvés a tu trabajo habitual".

"Los tiempos que corren no son fáciles, no puedo disponer de todo el tiempo que quisiera para dedicarme de lleno a la función; vivimos con un montón de apremios, pero cumplo", concluyó el comerciante que actualmente representa a la UCR en el Concejo.