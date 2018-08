Ruta E-66: No se tocarán Los Toboganes y no habrá ciclovía

El Director de Vialidad, Osvaldo Vottero, lo confirmó a los vecinos de La Granja y otras localidades cercanas mediante una reunión. La Provincia respetará el reclamo de los habitantes de preservar el patrimonio turístico pero no construirá la bicisenda que se había pedido.

Osvaldo Vottero, Director de Vialidad Provincial, confirmó a los vecinos de La Granja y otras localidades cercanas que no bajarán el nivel de Los Toboganes de Ruta E-66.

En una reunión convocada por la Dirección de Vialidad, Vottero brindó características de cómo se harán las obras en la Ruta E-66 a la altura de Ascochinga.

A raíz del pedido de los vecinos, no se modificarán Los Toboganes. Sin embargo, los ingenieros de Vialidad sostienen que ese sector de la Ruta ocasiona problemas de seguridad en el tránsito.

Las autoridades comprendieron el reclamo de los habitantes de la zona y preservarán el patrimonio turístico.

¿La Ruta E-66 tendrá ciclovía?

Los vecinos propusieron construir una bicisenda paralela a la Ruta E-66, que conecte Asochinga con Jesús María.

Si bien la iniciativa no se rechazó del todo, Vottero consideró la idea para más adelante. Argumentó que Vialidad ya cerró el presupuesto para el 2019 y no se contempla en él la ciclovía. Por el momento, no será posible.

Más características de las obras

Otro punto de riesgo de la Ruta es la curva de Estancia La Paz. Vialidad ensanchará el trazado en la parte de Los Toboganes, sin afectar a los algarrobos que se encuentran al costado.

De esta manera aumentará la capacidad de maniobra en los conductores y se evitarían accidentes de tránsito. Lo mismo harán en la curva de acceso a la localidad de La Pampa.

Además construirán un nuevo puente con vereda para los peatones que cruzará el río Asochinga y conectará a las Rutas E-66 y E-53, a través de dos rotondas.