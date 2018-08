Preguntas frecuentes sobre el referéndum de este domingo

Este domingo 12 de agosto se realizará el referéndum en Colonia Caroya.

Estas elecciones definirán si se enmienda o no la Carta Orgánica Municipal para modificar el Artículo 96 sobre la Reelección de los miembros del gobierno municipal y del Artículo 246 para la creación de un Fondo para el Progreso.

¿Quiénes pueden votar?



Todas las personas empadronadas tienen la obligación de ir a votar. Son 17.120 personas.

Quienes vivan en Colonia Caroya y no figuren en el padrón no podrán votar.

¿Quiénes no están obligados a votar?



Los ciudadanos mayores de 70 años.



¿Dónde se vota?

De 8 a 18 las elecciones se desarrollarán en dos lugares.

- Centro Educativo General San Martín (Calle 46 y 35): apellidos desde la letra A hasta la J inclusive.

- Club Juventud Agraria Colón (Av. San Martín 2224): apellidos desde la K inclusive hasta la Z. Extranjeros y menores. Consultá en qué mesa te toca votar.



¿Qué documentos son válidos?



El elector debe presentarse con el ejemplar más nuevo de Documento Nacional de Identidad que tenga.



¿Cómo marcar en la boleta única?



- El votante tendrá que marcar que deberán marcar con una lapicera en el casillero de la opción elegida: "SÍ" o "NO" a la modificación a la Carta Orgánica.

- Si hay algún casillero marcado con inscripciones, el voto es válido. La intención del elector siempre se tiene en cuenta.

- Si están marcados los dos casilleros el voto es nulo.

- Si la boleta está si marcar se considera voto en blanco.

¿Qué sucede si no voto?

- Para quien no participe de las elecciones y no haya justificado la no emisión del voto, tendrá una multa de $1000.

- El elector que no haya emitido su voto debe asistir a la Junta Electoral Municipal, ubicada en calle Don Bosco 3960, para presentar la justificación correspondiente.

¿Qué debe ocurrir para que el referéndum tenga validez?

Para que esto ocurra, más de la mitad del padrón debe emitir su voto.