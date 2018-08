El análisis de la oposición sobre el Referéndum: "Creíamos que nos iba a ir peor"

Amilcar Ñañez cree que los casi 3 mil votos del "No", "es un piso para trabajar hacia el 2019". En tanto, Sergio Aguirre expresó que no supieron "llegar a la ciudadanía con los argumentos por los cuales la elección no debía hacerse por su inconstitucionalidad".

Los concejales del interbloque Cambiemos Amilcar Ñañez y Sergio Aguirre analizaron los resultados del Referéndum de este domingo en Colonia Caroya.

Para el referente radical, los casi 3 mil votos que obtuvo el "No", "es un piso para empezar a trabajar para el año próximo".

"Creímos que iba a ser peor. La diferencia es importante, pero al no haber hecho campaña nosotros ha sido bastante positivo el resultado. No repartimos nada, no hicimos folletería, no hicimos campaña", dijo.

Además reiteró que "hay que seguir esperando que la Justicia se ocupe de responder el planteo de insconstitucionalidad de la ordenanza que convocó al Referéndum".

En tanto, Sergio Aguirre sostuvo que "pese a la inconstitucionalidad, no supimos transmitirle a la ciudadanía los argumentos por los cuales no queríamos que se haga esta elección. Esto no debía seguir en curso. Pero la ciudadanía se pronunció y hubo un apoyo a la gestión y hay que respetarlo. La democracia es esto. Ganar, perder, debatir".