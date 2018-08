¿Multarán a las personas que no fueron a votar?

Los electores en el Referéndum de este domingo fueron un poco más de 10.700, es decir que 6.400 personas no fueron a votar.

De ese número hay que descontar a los adultos mayores de más de 70 años que no tienen la obligación de participar de elecciones y no son pasibles de sanción económica.

Entre este grupo etario y quienes presenten la justificación, quedarán unas cuatro mil personas que pueden ser multadas.

Si la Junta Electoral lo hace, la Municipalidad podría recaudar hasta 4 millones de pesos.

Pero, ¿realmente saldrá con actas de infracción masivas a una gran parte de la comunidad?

El Presidente de la Junta Electoral dijo que "se va a aplicar como se dijo". El Intendente Brandán no quiso opinar al respecto: "El Ejecutivo no decide eso", dijo.

Las personas que no fueron a votar tienen 40 días corridos para presentar la justificación y a partir de ese documento, la Junta analizará si es un argumento válido o no. Deben hacerlo en calle Don Bosco al 3960.

Según se informó, no habrá piedad con los Presidentes de Mesa que no se presentaron a ejercer su función. Para ellos, no solo que no cobrarán los 700 pesos que prometió la Municipalidad, sino que deberán pagar mil pesos de multa (corresponde al 10 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil".

Además de la sanción económica, la legislación establece que quienes no sufraguen no pueden ejercer cargos públicos.

En vísperas de un año electoral, esa condición puede interrumpir las aspiraciones de varios, por lo que todos los referentes políticos de la ciudad fueron a votar, aunque se hayan manifestado en contra del Referéndum.