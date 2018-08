En la ciudad del "no", ganó el "sí"

Opinión.

Recuerdo, cuando era un niño, una gran movilización que hubo en Colonia Caroya que terminó frente a la Municipalidad.

Eran vecinos de calle Don Bosco y laterales que estaba en contra de una decisión del Intendente Néstor Pitavino.

Insólitamente, se trataba de la obra de pavimento para esas arterias. ¡Sí! ¡Los frentistas no querían el asfalto frente a su casa!

La obra se hizo, pero la gente primero se opuso y luego aceptó pagar a regañadientes. Si Pitavino cedía, podríamos haber pasado varios años sin asfalto en la segunda calle más transitada de la Colonia.

En los últimos 20 años, ejemplos como ese, hay varios.

No se mejoró en nada la señal de telefonía celular (Telecom está trabajando con tecnología del año 1998); no se pudo completar el pavimento en calle Don Bosco desde Pedro Patat hacia el Este; aún no se acordó la llegada del gas natural a la escuela de Tronco Pozo; se demoró años el cordón banquina de la Av. San Martín del lado Norte; entre otros. Detrás, hay una negativa de alguien.

¿Y los cambios de conducta en varios aspectos menores que como ciudadanos le trasladamos a la Municipalidad? Ya no limpiamos los sitios baldíos, las ochavas ni las acequias. ¡Y lo que costó aceptar la separación domiciliaria de residuos!

Primero hay oposición, rechazo, cuestionamientos, especulaciones, comentarios sin sustentos. Siempre. Nunca falta el que rechaza todo lo que está por venir.

Es verdad que fue importante la movilización vecinal en varias cuestiones sociales como la urbanización de lotes rurales, la instalación de Mariano Max al lado de la Estancia de Caroya o el proyecto del acueducto a Salsipuedes (con razones o no, el "no" siempre se visibiliza primero), pero en otras hay quienes llevan el fanatismo de oponerse a todo sin importar si eso afecta al resto.

Para evitar quejas públicas, los intendentes no avanzaron y terminaron extorsionados ante la amenaza de un escrache, una movilización o una acción que les haga perder imagen positiva.

Párrafo aparte, todas las situaciones que dentro del Concejo Deliberante, en gobiernos peronistas y radicales, que se frenaron por intereses políticos.

Legal o no -lo determinará la Justicia-, el Referéndum de ayer demostró que la decisión de toda una comunidad es más legítima que cualquier movida cargada de egoísmo de dos o tres personas que ante cualquier anuncio ya tienen la libreta lista para salir a juntar firmas de oposición.

El Intendente Brandán anunció que quiere hacer una Consulta Popular sobre varios temas para que el vecino interesado vote y opine. Luego, tomar la decisión en base a lo que quiere la mayoría y no sobre la presión y extorsión de algunos.

Por el bien de la convivencia social, que esa Consulta, sus temas y su aplicación sea consensuada y no termine con peleas políticas. Y que si gana el "no", que sea democráticamente.