Crearon la marca colectiva Colonia Caroya

Se unificarán productos gastronómicos locales para darle un valor agregado en la comercialización. Incluye vino frambua, grappa, polenta, conservas y dulces, gastronomía, panificación, agroecológicos y frutas y verduras. No incluye a productores de salame.

Ya está promulgada la ordenanza de creación de la Marca Colectiva Colonia Caroya, una iniciativa de la Agencia de Desarrollo Productivo.

El tema se debatió durante bastante tiempo con el fin de unificar los productos regionales y agroecológicos de la ciudad para darle un valor agregado en su comercialización, para diferenciarlos y darlos a conocer con la impronta "que desde siempre los caracterizó".

La Marca Colectiva Colonia Caroya comprende los productos y subproductos de producción primaria, que cumplen los estándares de calidad a lo largo de toda la cadena productiva.

Incluye los siguientes productos:

Vinos en su variedad frambua

Grapas

Polenta Blanca

Conservas, dulces y encurtidos típicos

Productos Agroecológicos (según Ordenanza N° 1911/15)

Frutas y verduras empaquetadas

Panificación típica

Gastronomía típica

La ordenanza aún no está reglamentada ya que se debe armar el protocolo de producción de cada producto para determinar cuáles pueden estar dentro de la marca.

Los productores de salame no están incluídos, ya que tienen su propio sello de Indicación Geográfica.

La mayor parte de los chacinadores no está dentro de la I.G. porque no quieren, ni tampoco estarán en la Marca Colectiva porque no fueron incluidos.