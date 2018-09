Domingo de sol y fútbol en los estadios de la Liga Colón

Deportes Hace 4 horas Ariel Roggio Por

El líder Sportivo Tirolesa visita a Juventud Sportiva en Totoral. Los escoltas son Bochas (vs. Che Guevara); San Martín (vs. Falucho); y Deportivo Colón (vs. Jockey Club).