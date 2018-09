Para Ispizua la medida de fuerza de los empleados municipales "es ilegítima y arbitraria"

La intendenta de Jesús María sostuvo que la huelga no puede ir por encima de la prestación de los servicios públicos. Dijo además que los propios manifestantes "se encargaron de desconocer a las autoridades gremiales".

Empleados municipales de Jesús María cumplen este lunes el sexto día de paro y movilización en reclamo de recomposición salarial.

En declaraciones a la prensa local, la intendenta Mariana Ispizua volvió a cuestionar la decisión de los trabajadores de impedir la salida e ingreso de máquinas y camiones del obrador municipal. La medida es "arbitraria e ilegítima".

"Cada uno tiene derecho a reclamar, pero lo que no se puede aceptar es no permitir utilizar elementos de trabajo esenciales. Necesitamos poder contar con los camiones recolectores de residuos y desobstructores de cloacas. No podemos estar todos los días contratando una máquina para solucionar problemas de salubridad en la ciudad", sostuvo la mandataria.

Al ser consultada sobre si convocará de nuevo al gremio para retomar la negociación respondió: "las personas que están a cargo de la manifestación se encargaron de desconocer a las autoridades gremiales. Es una anarquía, no tiene un marco jurídico para que podamos tener una conversación serie y coherente".

Remarcó además que en marzo las partes acordaron un incremento salarial del 28,7 por ciento para todo el año, "que se está cumpliendo a rajatabla". Aún quedan pendientes los dos últimos tramos.

Por último, denunció que los empleados que participan de la protesta tuvieron actitudes violentas con quiénes no acataron el paro. Aunque, los trabajadores que están concentrados en el obrador negaron las acusaciones de la intendenta.