Quieren promover el lenguaje inclusivo en Colonia Caroya

Un proyecto de ordenanza que ingresó al Concejo Deliberante de Colonia Caroya busca promover el uso del lenguaje inclusivo.

La iniciativa fue presentada por las ediles Melisa Díaz Heredia y María Cecilia Migotti, del bloque Proyecto Caroya.

"El objetivo es que desde los tres poderes del Estado se promueva el lenguaje no sexista", explicó la concejal Migotti, en diálogo con Fm Comunicar. Es decir, "aquel lenguaje que no subordina y no discrimina ningún tipo de género y es responsable de hacer visible a todas las personas", agregó la edil Díaz.

Las autoras del proyecto aclararon que la iniciativa no pretende promover la utilización de la letra "e", sino de evitar acudir a términos y expresiones que aluden al género masculino para referirse a algo universal. "La idea es usar palabras que incluyan a todas las personas".

"El lenguaje no es ni femenino ni masculino, sino que el uso es el que termina siendo sexista, lo cuál no es inocente porque somos parte de una cultura machista", afirmaron.

El texto de ordenanza propone: "en todas las dependencias municipales, de los tres poderes del municipio de Colonia Caroya, se fomentará la utilización del lenguaje inclusivo, no sexista, no excluyente, no difamatorio y/o no discriminatorio como práctica lingüística escrita, oral y audiovisual".

A su vez, en su artículo 5 el proyecto plantea:

a) Armonizar la terminología empleada en la administración pública municipal, tanto en producciones escritas, orales y audiovisuales, bajo el principio de igualdad de géneros.

b) Revisar la normativa interna y externa que instala prácticas sexistas en el tratamiento de las personas e instar a su modificación;

c) Rever los tratamientos sexistas internos y hacia la sociedad en general en las actuaciones escritas, orales y audiovisuales;

d) Brindar capacitaciones en temáticas de género y/o incorporar de manera transversal dicha perspectiva, en todas aquellas áreas destinadas a la formación;

e) Confeccionar guías o manuales de uso del lenguaje inclusivo;

f) Fomentar la utilización del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación, especialmente en la pauta publicitaria oficial y folletería.