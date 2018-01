La periodista italiana que quedó fascinada con el Festival

Una periodista italiana demostró su fascinación por el Festival de Doma y Folklore de Jesús María después de haber hecho una cobertura del evento por primera vez.

Se llama Elisa Pavin y es oriunda de Bassano del Grappa, en la región del Véneto.

Hace varios años, en un viaje a Argentina, conoció el tango y el folklore tradicional y quedó impresionada por las constumbres. Desde ese momento, decidió viajar constantemente para cronicar en un blog Adentroo todas las vivencias del criollaje argentino.

En su artículo destaca, tras sus tres jornadas en Jesús María, cómo se percibe “il orgoglio di `essere argentino´ ma soprattutto come `orgoglio di gaucho´” (el orgullo de ser argentino pero sobre todo de ser gaucho).

“En este blog le cuento cómo es el folklore argentino a los italianos. Fue muy impresionante, no pensaba que se desarrollaba así, la doma, la música. La jineteada es lo más fuerte. Lo del payador me fascinó mucho. En Italia, cuando hablamos de folklore, es sobre algo que ya no se vive más. Acá siguen más enganchados en sus raíces”, contó esta mañana en Radio Comunicar.

Elisa ya cubrió Cosquín, la fiesta de la Salamanca, el carnaval jujeño, la fiesta de Los Carabajal, el de la Chacarera y pensaba ir al Festival del Malambo en Laborde.

En 2012 conoció la chacarera y pensó en documentarla desde los orígenes. Aprendió danza y cómo tocar el bombo. En su blog, contó sus viajes con el objetivo de transmitir el interés por las tradiciones argentinas.

Tanta es su pasión por la música folklórica que llevó a una profesora de danzas de Santiago del Estero a su pueblo italiano para que enseñe a bailar chacarera.

Mirá el artículo que hizo sobre el Festival de Jesús María en este link.