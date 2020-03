Suspenden las clases en todo el país

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que el Gobierno nacional tomó "la decisión de suspender las clases a partir de este lunes hasta el 31 de marzo" para evitar la propagación del coronavirus y remarcó que "no son 14 días de vacaciones".

"Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y del virus", enfatizó el Presidente, al concluir una reunión interministerial.

En conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, el jefe de Estado afirmó que el hecho de que "no se dicten clases no quiere decir que las escuelas van a estar cerradas, sino que, por 14 días, los alumnos no tendrán clases", pero los establecimientos estarán abiertos.

Al respecto, precisó que "las escuelas van a estar abiertas atendiendo las otras obligaciones colaterales que tienen, que tienen que ver con darle alimento a muchos de estos chicos".

En Córdoba, el Paicor deberá seguir funcionando normalmente y los padres que deseen llevar a sus hijos a almorzar al colegio, si son beneficiarios, podrán hacerlo, aunque especulan con que la asistencia serán muy reducida.

Además, el mandatario indicó que el Gobierno está "analizando corregir la Asignación Universal por Hijo" y que en los próximos días se dictarán nuevas resoluciones sobre este tema.