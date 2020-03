Cuáles son las recomendaciones para los comerciantes

El Ejecutivo decidió lanzar un fuerte operativo de revisión y control en supermercados, despensas y superficies de compra en general para prevenir el coronavirus.

La Subsecretaria de Salud en persona, Dra Alejandra Javurek, junto a agentes del Departamento de Bromatología y Defensa Civil, estuvo haciendo en horas de la tarde de este martes una recorrida por los supermercados más importantes.

Allí detectaron algunas cuestiones a corregir para poder desarrollar un esquema preventivo más eficiente para los trabajadores de estos lugares y para los clientes en general.

Javurek sostuvo que el uso de barbijo en personas sanas está desaconsejado, y por eso los empleados que atienden al público no tienen que usarlo.

Esto se debe a que el sector de ingreso del virus es la boca, la nariz o los ojos.

Cuando una persona que no está infectada utiliza este elemento de “seguridad” suele tocarlo con las manos para acomodarlo de manera recurrente.

Esta acción puede terminar en un contagio si se tocó previamente alguna superficie contaminada. “La posibilidad de infección es mucho mayor”, puntualizó la funcionaria.

Es por eso que la Organización Mundial de la Salud recomienda que el barbijo sea usado sólo por aquellas personas con el virus que presenten síntomas.

Por otra parte, tampoco se aconseja el uso de guantes para atender al público, dado que si alguno de los productos que se manipula está contaminado, los guantes también se contaminarán.

De esta manera el virus irá pasando a todo elemento que entre en contacto con los guantes.

Lo recomendable es atender a un cliente y limpiarse las manos, y toda la superficie de trabajo, con la solución de alcohol, o alcohol en gel.

Esto mismo corre para quienes manipulan dinero en efectivo, como los cajeros.

Es fundamental que se respete la distancia de un metro y medio entre quien atiende y el cliente, y entre los potenciales clientes que ingresen a un lugar. Esa es la forma más efectiva de protegerse del contagio.

Finalmente, Javurek explicó que para limpiar el piso se recomienda no usar escobas o escobillones porque en el polvillo puede trasladarse el virus.

Se debe sacar la suciedad con un balde de agua y un trapo, para luego aplicar agua con lavandina -100cc de lavandina en 10 litros de agua-.

El piso debe permanecer húmedo porque la lavandina demora alrededor de 20 minutos en actuar.



Resumen:

• Quienes atienden al público no deben usar barbijos.

• Quienes atienden al público no deben usar guantes.

• Hay que limpiar manos y superficie de trabajo con alcohol en gel o solución de alcohol luego de atender cada cliente.

• Limpiar pisos con agua y no se recomienda el uso de escobillones y escobas.