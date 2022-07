Emiliano Rigoni se va a jugar a Estados Unidos

El futbolista argentino Emiliano Rigoni dejará el San Pablo, de Brasil, y a partir de ahora jugará en el Austin FC de la liga estadounidense de fútbol, conocida como la MLS, a cambio de 4.000.000 de dólares, señaló este martes a la prensa brasileña.

Globo Esporte señaló que con ese ingreso la entidad paulista podrá recuperar lo invertido en el exjugador de Belgrano de Córdoba e Independiente cuando lo adquirió al Elche de España en 4.200.000 dólares.

Rigoni, quien será compañero de sus compatriotas Sebastián Driussi (ex River) y Maximiliano Urruti (ex Newell's) en Austin, en 2021 tuvo una muy buena temporada en Brasil marcando 11 goles, pero en 2022 la situación es bastante diferente ya que en 31 partidos, solo marcó dos tantos y no convierte desde marzo último.

El argentino, de 29 años, también vistió las casacas de Zenith de Rusia, Atalanta y Sampdoria de Italia.

Fuente: Télam.