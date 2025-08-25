                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Click Aquí                                                                  Click AquíAñadir un título (1)

Más de 15 mil personas se movilizaron por los festejos a los niños

Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate hicieron sus celebraciones este domingo a la tarde.

25 de agosto de 2025Ariel RoggioAriel Roggio
1 (235)

Los tres festejos por el Día del Niño movilizaron a más de 15 mil personas en la región.

Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate realizaron en la tarde del domingo las celebraciones, cada localidad en su plaza o salón.

 

Lo más visto
Boletín de noticias