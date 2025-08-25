Más de 15 mil personas se movilizaron por los festejos a los niños

La Parroquia del Monserrat construye un cinerario en su explanada
Es a pedido de varias familias que le sugirieron al Padre Martín tramitar la obra. Podría estar finalizado dentro de dos meses.
Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate hicieron sus celebraciones este domingo a la tarde.25 de agosto de 2025Ariel Roggio
Los tres festejos por el Día del Niño movilizaron a más de 15 mil personas en la región.
Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate realizaron en la tarde del domingo las celebraciones, cada localidad en su plaza o salón.
En las tres localidades se movilizarán centenares de familias este domingo a la tarde. Habrá servicio de transporte para quienes viven en barrios alejados.
Anunció su participación en la próxima Liga Argentina Masculina y la Nacional Femenina. Será el único equipo del interior de Córdoba en competir en ambas categorías.
La mitad de esa cifra fue consumido dentro de la fiesta y el resto entró a lugares gastronómicos y hoteleros de la ciudad durante el fin de semana anterior.
