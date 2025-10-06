Jesús María: más de 20 mil personas disfrutaron del fin de semana festivalero

Jesús María vivió un fin de semana inolvidable con la segunda edición del Festival Adeeentro, que convocó a más de 20 mil personas durante las dos jornadas en el predio de Doña Pipa, consolidándose como una de las propuestas culturales más esperadas del año.

El espíritu festivalero se sintió con fuerza: familias, amigos y visitantes disfrutaron de la música en vivo, el baile, la gastronomía local, el paseo de artesanos y emprendedores, y una gran propuesta para los más pequeños, que contaron con su propio sector de juegos.

El Patio de Fuegos volvió a ser uno de los espacios más concurridos del predio, con su impronta gastronómica característica y la posibilidad de saborear el Mejor Asado del Mundo, acompañado de una gran variedad de comidas y bebidas para todos los gustos.

El sábado fue una verdadera fiesta, con más de 12 mil personas que acompañaron las actuaciones de Media Luna Folk, Cielo Tierra, Chamigos, Los Herrera y el Dúo Coplanacu, que cerró la noche con un show multitudinario.

Sobre el escenario también brillaron las academias Sendero de Tinoco, Los Ariscos, Los Aromitos, El Sereno, Huellas del Camino Real, Sentir Nacional, Nuevo Origen y Escuela de Danzas Jesús María, que llenaron el predio de tradición y movimiento.

La conducción estuvo a cargo de Camilo y Gonzalo Rivadero, con el toque musical del DJ Johni Monzón, que animó el cierre con su set festivalero.

El domingo, más de 8 mil personas volvieron a copar el predio para seguir celebrando.

La jornada tuvo la presentación de Florencia y Fiorela, Orejanos, Decime Chango, Simón Aguirre y Paquito Ocaño, que pusieron música y emoción al cierre de un fin de semana a pura fiesta.

También se lucieron las academias Tiempo de Danza, Herencia Criolla, Estampas de mi Patria, Amankay y Coraje de Tradiciones, que llenaron el escenario de color, identidad y alegría.

La próxima edición ya tiene fecha confirmada: 19 y 20 de septiembre de 2026 para reencontrarnos con más música, tradición y alegría para toda la familia.