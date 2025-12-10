Presentaron el Rally de Colonia Caroya

Colonia Caroya será sede de la 10º y última fecha de la temporada 2025 del Rally Cordobés, que vuelve a la ciudad después de 23 años.

Con epicentro en el Complejo Valentín Lauret, que será Parque de Asistencia y escenario de los Súper Especiales en el Autódromo, la competencia promete mucha adrenalina por la definición de los campeonatos en las diferentes categorías.

La presentación de la fecha se hizo hoy en Plaza Nicolás Avellaneda, con la presencia de la Intendente Paola Nanini; la Jefa Comunal de la Pampa, Yamila Díaz; el Presidente del Rally Cordobés, Gustavo Beccaría; y uno de los concesionarios del Complejo Valentín Lauret, Santiago Rizzi.

El Rally Cordobés abrió el periodo de inscripciones el 1º de diciembre y en la web www.rallycordobes.com.ar se irá informando minuto a minuto sobre el desarrollo de la fecha.

Cronograma

El viernes 12 es apertura del parque de asistencia en el Complejo Valentín Lauret, la verificación técnica y administrativa, y el reconocimiento de rutas.

El sábado 13 a la mañana seguirá el reconocimiento de rutas.

Pruebas especiales de velocidad

Sábado

PE1. 15:33. Santa Catalina – La Pampa (9,7 Km)

PSE2. 16:10 – Circuito Valentín Lauret (3,3 km)

20:00. Rampa Simbólica en la Plaza Nicolás Avellaneda.

Domingo

PE3. 08:28. La Pampa – Colonia Hogar (20,4 km)

PE4. 09:07. Santa Catalina – La Pampa (9,7 Km)

PSE5. 09:44. Circuito Valentín Lauret (3,3 km)

PE6. 12:20. La Pampa – Colonia Hogar (20,4 km)

PE7 Power Stage. 12:59. Santa Catalina – La Pampa (9,7 km)

PSE8. 13:36. Circuito Valentín Lauret.

15:30. Premiación en el playón del Kartódromo.

En total son 80 km de velocidad y 187 km de enlace.

Entradas al Autódromo

Las entradas al Complejo Valentín Lauret costarán 10 mil pesos para mayores de 12 años y son válidas para los dos días.

Igualmente la playa de estacionamiento tendrá un costo de 10 mil pesos por vehículo y vale para sábado y domingo.

En tanto, el Parque de Asistencia en el playón del Kartódromo estará abierto al público desde el viernes y hasta el domingo.