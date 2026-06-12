Las 24 escuelas del Festival reciben 1.500 millones de pesos

La Comisión Directiva del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María anunció este jueves el balance de utilidades correspondiente a la 60ª edición, que arrojó un resultado total de $2.915.537.332,57 pesos.

De acuerdo con el estatuto de la institución, el 50% de esa utilidad se distribuye entre las cooperadoras escolares, mientras que el porcentaje restante se destina a la organización de futuras ediciones, inversiones en infraestructura y mejoras dentro del predio festivalero.

Asimismo, a decisión de la asamblea de la institución, queda abierta la posibilidad de aprobar una distribución adicional equivalente al 10% de la utilidad total en beneficio de las 24 escuelas.

Los montos correspondientes a cada cooperadora escolar fueron detallados en las placas

informativas difundidas por la organización.