                           Descarga la App "RadioComunicar" para llevar la Radio y el Canal 907 en VIVO en tu celular y a todos lados.                                            Descargas App

Click Aquí                                                                  Click AquíAñadir un título (1)

Las 24 escuelas del Festival reciben 1.500 millones de pesos

Corresponde al 50 por ciento del total de las utilidades que dejó la última edición de la fiesta gaucha. Cada institución recibió entre 8 y 125 millones. 
12 de junio de 2026Ariel RoggioAriel Roggio

La Comisión Directiva del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María anunció este jueves el balance de utilidades correspondiente a la 60ª edición, que arrojó un resultado total de $2.915.537.332,57 pesos.

De acuerdo con el estatuto de la institución, el 50% de esa utilidad se distribuye entre las cooperadoras escolares, mientras que el porcentaje restante se destina a la organización de futuras ediciones, inversiones  en infraestructura y mejoras dentro del predio festivalero.

Asimismo, a decisión de la asamblea de la institución, queda abierta la posibilidad de aprobar una distribución adicional equivalente al 10% de la utilidad total en beneficio de las 24 escuelas.

Los montos correspondientes a cada cooperadora escolar fueron detallados en las placas
informativas difundidas por la organización.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 09.30.44
WhatsApp Image 2026-06-12 at 09.30.42
WhatsApp Image 2026-06-12 at 09.30.41
WhatsApp Image 2026-06-12 at 09.30.40
Lo más visto
Boletín de noticias