Fuimos bendecidos.

Como una cuestión del destino, tu amor por la radio nació por que estabas en el lugar y el momento indicado.

Nos cruzábamos cada domingo.

Con Mariela hacíamos un programa en vivo desde el Hiper Shop y vos estabas en la línea de cajas, ayudando a los clientes.

Nos veíamos una vez por semana, pero era suficiente para que acapares el espacio con tu alegría y tus ocurrentes saludos picarones a todas las cajeras.

Fue La Ronda quien te acogió en tus inicios formales en los medios y luego llegaste a la Comunicar, sin pedir nada a cambio.

Tu obsesión era traer dos o tres entrevistas por día. Y muchas veces lograste testimonios exclusivos.

Nos enseñaste, como te gustaba decir a vos, que “no hay barreras”. Y la comunidad lo entendió a la perfección.

Amigo de intendentes, funcionarios, concejales, comerciantes, choferes de colectivo, vecinos.

Rápidamente nos adoptaste como tu segunda familia y cada viernes la radio era un show de karaoke y diversión. Inolvidable. “¡Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabeeeeeee!”.

Eras de Boca, como Saúl y como yo. Saúl sigue preguntando por vos cada vez que se viene a anotar para algún sorteo. ¿Cómo le decimos? No quiero ni pensar ese momento.

Eras de Instituto, como la Mari. ¡Cuánto amor que tenías por la Mari y la Giuli! Tu foto de perfil era con ellas. ¿Se podría haber vivido esa conexión en otro lugar? No creo.

Eras bailarín de folklore, artesano, periodista. Fanático de la Pepa Brizuela. Para el que no lo sabe, cantaste con él en el Parque de Guyón en una Fiesta de la Primavera. Un privilegio.

Tu sensibilidad nos marcó a todos. Aprendimos tanto cada día… con los momentos de emoción y hasta con los retos (sí, varias veces tuvimos que ponerte límites).

Te extrañarán el estudio del Eduardo, el Chan, el Nico y Ana, Lucho, Albano, la panadería Guzmán, el Bar 9 de Julio, los concejales y tantas personas más… Te extraña el Club Agraria, la Biblioteca, el XV y el XIII. Las Zumberas también.

Te extrañamos nosotros, acá en estudios, porque desde que no pudiste venir más se apagó un poco el entusiasmo y la magia que nos traías.

Mi hijo nació el día de tu cumpleaños. Gracias a estar en una radio/tele, tengo grabado el momento en que te contaron al aire que Antonio había llegado al mundo un 23 de julio. Uno de los momentos más fuertes de mi vida.

Estoy convencido que viviste libre, autónomo, independiente. Todos los que te rodearon lo hicieron posible. Lograste cosas que muy pocas personas alcanzaron: ser reconocido en el Congreso de la Nación y recibir la Llave de la Ciudad de Colonia Caroya.

No podemos quedarnos con los últimos momentos de tu vida. Vos fuiste siempre alegría. Aunque también tenías tus días tristes o caóticos. ¡La Tere merece un monumento, eh!

Si algo entre tanto dolor nos trae algo de esperanza, es creer que Carolina, el amor de tu vida, la persona con la que te ibas a casar, te estará recibiendo en algún lugar del cielo para que en otro plano puedas vivir lo que en la tierra no pudieron. Vamos a creer todos que así será.

Tu paso por esta vida dejó muchas enseñanzas a todos los que alguna vez te conocieron.

Fuimos bendecidos.

Por siempre en nuestros corazones, Sebita.

Ariel.