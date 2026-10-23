Los ciudadanos italianos eligen representantes del COMITES: cómo hacer para votar

El 4 de diciembre de 2026 se celebrarán las elecciones para renovar los COMITES de los Italianos en el Exterior.

Quien tenga Ciudadanía Italiana y quiera votar, debe solicitar expresamente la inscripción en el registro electoral antes del 4 de noviembre de 2026.

Los COMITES —Comitati degli Italiani all’Estero— son organismos de representación de la comunidad italiana que vive fuera de Italia.

Actúan como interlocutores de los ciudadanos italianos residentes en el extranjero ante las representaciones diplomáticas y consulares.

También promueven la integración de la comunidad italiana en el país de residencia, defienden sus intereses y contribuyen a preservar la memoria de la emigración italiana y su aportación a la sociedad.

Ahora se eligen los representantes que formarán parte del COMITES correspondiente a la circunscripción consular.

Los comités están formados por 12 miembros en comunidades de hasta 100.000 ciudadanos italianos y por 18 miembros cuando se supera esa cifra. Sus integrantes ejercen el cargo durante cinco años.

Estas son las fechas a tener presente:

4 de noviembre de 2026: fecha límite para solicitar la inscripción en el registro electoral.

4 de diciembre de 2026: fecha límite prevista para que el sobre con el voto llegue a la oficina consular correspondiente.

El voto se realiza por correspondencia. Por eso es fundamental solicitar la inscripción con tiempo, recibir el material electoral y seguir las instrucciones que acompañan a la papeleta.

Quienes quieran votar, se recomienda contactarse con Claudio Roya 3525-433008 ó Juan Pablo Prosdócimo 3525-502872