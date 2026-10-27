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Colocaron tubos para el escurrimiento de agua en calle Patat y 40

Con la intención de recuperar la calle frente al Polideportivo y al Corralón, levantaron el nivel de la arteria e instalaron alcantarillas para conducir el agua que baja por la 42, 41 y 40. 
27 de octubre de 2026Ariel RoggioAriel Roggio
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La Subsecretaría de Servicios Públicos  de Colonia Caroya inició obras en calle 40 entre la Pedro Patat y la 52 para dar respuesta a los problemas de acumulación de agua y mejorar las condiciones de circulación, especialmente durante la temporada de lluvias.

Los trabajos comenzaron sobre calle 40, especialmente en la esquina con la Pedro Patat, donde se junta el agua que baja de la 42, la 41 y la misma 40.

Una obra provisoria no funcionó y debieron colocar alcantarillas de sección rectangular bajo tierra y el levantamiento de la calzada, intervenciones para favorecer el drenaje pluvial y brindar mejores condiciones de circulación ante las lluvias.

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