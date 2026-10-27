EMPOWER 2026: la oportunidad para potenciar las ventas en la era digital

La Cámara Agropecuaria, Comercial, Industrial y de Servicios de Colonia Caroya (CACIS) y CICAP Capacitaciones y Negocios coorganizan EMPOWER Sunset 2026, una nueva edición del encuentro destinado a emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas que buscan incorporar herramientas para aumentar sus ventas y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

Bajo el lema “Aprende, Impulsa, Trasciende”, la jornada se desarrollará el jueves 29 de octubre, de 18 a 21:30, en Bodega Riviesse.

El objetivo será brindar conocimientos y estrategias prácticas frente a los desafíos que plantean la transformación digital, la competencia y los cambios en las decisiones de compra de los consumidores.

El programa incluirá dos bloques de capacitación.

El primero estará a cargo de la licenciada Melisa Soler y la contadora Noelia Mottura, quienes abordarán el turismo y la identidad local como estrategia de venta.

La propuesta buscará mostrar cómo aprovechar el movimiento turístico, la historia y los atributos de cada localidad para generar oportunidades comerciales y atraer nuevos clientes.

El segundo bloque tendrá como protagonista a Federico Nowback, quien presentará la temática “Marca Personal en los Negocios”.

La exposición pondrá el foco en la importancia de construir una identidad propia, fortalecer la reputación y utilizar las redes sociales para generar confianza, diferenciarse de la competencia y establecer vínculos con los clientes.

Además, la agenda contempla una instancia práctica de networking y mesas de trabajo estratégicas, donde los participantes podrán intercambiar experiencias y analizar desafíos vinculados con la innovación, los canales digitales, los costos y precios de venta, la comunicación, la experiencia del cliente, el turismo y las sinergias comerciales.

EMPOWER nació en 2023 con el propósito de visibilizar, potenciar y conectar el talento de la región. En esta cuarta edición, CACIS y CICAP renuevan su apuesta por la capacitación y el desarrollo del entramado comercial y emprendedor local.

Entradas e inscripción.

La participación tiene un valor de $30.000. Las entradas digitales se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

https://paseshow.com.ar/eventos/empower-cicap-colonia-caroya-29-octubre

También se pueden adquirir en Instituto CICAP, en la Cámara Comercial y en Radio Comunicar.