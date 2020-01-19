Un domingo de definiciones, folklore y cumbia

Así será la décima noche del Festival de Doma y Folklore de Jesús María.
19:30. SIN LIMITES FOLK. (15’)
19:45. DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE JINETEADA CON LAS MONTAS DE LOS 10 PRIMEROS PUESTOS DE CADA CATEGORÍA (80’).
21.40. FLORENCIA PAZ. (15’)
22:00. CLARIN Y APERTURA
22:10. MARTÍN PAZ (20’).
22:30. DOMA (35’) 15 M
22:45. LOKALLAS (20’).
23:05. INICIO DEL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
23.30. ENTREGA DE PREMIOS A LOS CAMPEONES). VUELTA DE HONOR. PREMIACIÓN A ARTISTAS (5’).
00.00. LOS CARABAJAL (35’).
00:35. ACTO DE CIERRE.
01.20. INDIO LUCIO ROJAS (80’).
02:50. DAMAS GRATIS (70’).