Un domingo de definiciones, folklore y cumbia

Festival 2020 Hace 5 horas Por
El Indio Rojas será el número principal a la 1:20 de la madrugada. Damas Gratis tocará después. La jornada empieza con las montas que consagrarán a los campeones de cada categoría.
indio

Así será la décima noche del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. 

19:30. SIN LIMITES FOLK. (15’)

19:45. DEFINICIÓN DEL CAMPEONATO  NACIONAL DE JINETEADA CON LAS MONTAS DE LOS 10 PRIMEROS PUESTOS DE CADA CATEGORÍA (80’).

21.40. FLORENCIA PAZ. (15’)

22:00. CLARIN Y APERTURA

22:10. MARTÍN PAZ (20’).

22:30. DOMA (35’) 15 M

22:45. LOKALLAS (20’).

23:05. INICIO DEL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
23.30. ENTREGA DE PREMIOS A LOS CAMPEONES). VUELTA DE HONOR. PREMIACIÓN A ARTISTAS (5’).

00.00. LOS CARABAJAL (35’).

00:35. ACTO DE CIERRE.

01.20. INDIO LUCIO ROJAS (80’).

02:50. DAMAS GRATIS (70’).

Ariel Roggio

Periodista

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