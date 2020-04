La discusión por el trabajo comunitario tuvo desde un pedido de niñera hasta lágrimas 

Fueron casi 30 minutos de discusión en el Concejo Deliberante en el tratamiento del proyecto que obliga a los concejales a trabajar 24 horas semanas al servicio de Defensa Civil.

En la sesión estuvo el Intendente Brandán que, en primer lugar, se encargó de justificar la intención: “con donar parte del sueldo no alcanza, hay que poner el pecho como funcionarios públicos y estar trabajando por la gente”.

La primera en responder fue Dolores Manubens (Cambiemos).

“A mí el pueblo me eligió para legislar. Cada uno que haga lo quiera. Yo puse a disposición mi sueldo al Hospital Vicente Agüero sin hacer demagogia. Yo no voy a aportar nada (a Defensa Civil). Mi marido tiene supermercado y tengo dos nenes chiquitos, salvo que me pongan una niñera”.