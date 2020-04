Preocupación en el Gran Córdoba por una familia y un médico con Covid-19

Fuente: La Voz del Interior.

Dos situaciones pusieron en alerta al Gran Córdoba por el avance del coronavirus.

Por un lado, dos pueblos ubicados entre la ciudad capital y Alta Gracia quedaron aislados, mientras que en Saldán, un médico gerontólogo dio positivo de Covid-19 y hay preocupación por los pacientes que atendió en los últimos días.

Este viernes se decidió aislar a dos localidades: Villa del Prado y Villa Parque Santa Ana, ubicados sobre la Ruta 5 al Norte de Alta Gracia y se decidió cerrar la autovía 5.

La medida será, al menos, por 15 días, en virtud de la situación de alerta epidemiológica que allí se presenta.

En Villa del Prado y Parque Santa Ana ya comenzó un testeo casa por casa, con el objetivo de cubrir a la mayor parte de la población. Buscan saber si existe transmisión comunitaria del virus.

Por ahora, hay un hombre internado y cinco familiares fueron contagiados.

En Alta Gracia se determinó que sólo puedan ingresar y salir personal de seguridad, salud y penitenciaria, y toda persona nominada que autorice el COE Regional. Se sugiere, también, el uso de barbijo.

Preocupación en Saldán.

Un médico, oriundo de Mendiolaza, que desarrolla su trabajo en la residencia de adultos mayores Santa Lucía y en un centro de salud privado del Pami en Saldán dio positivo como portador de coronavirus.

En estos momentos, especialistas de Epidemiología de la Provincia y del Hospital Rawson realizan testeos e hisopados a los 75 residentes de la casa de adultos mayores y al personal (35 personas) que brinda la atención en el lugar. En total son 110 personas.

“Hasta ayer atendió en el consultorio y el miércoles en la residencia geriátrica”, indicó el Intendente de la localidad.

A su vez, especificó que ninguno tenía síntomas, ni el personal de la residencia, los adultos mayores ni el mismo médico contagiado.

El profesional grabó un audio en el que explicó: “Ayer me informaron que me dio positivo el hisopado. Trabajé hasta ayer sin síntomas. Soy un paciente asmático. En esta época del año suelo tener tos. No tuve fiebre. Y por prevención fui al hospital de Unquillo. Tuve que convencer al colega para que me hiciera el hisopado. No tuve ningún síntoma. Se dijeron muchas cosas y estoy muy preocupado”.

En tanto, desde la Municipalidad de Mendiolaza, el intendente Daniel Salibi, informó que este es el segundo caso registrado en la ciudad.

Villa Allende también activó el protocolo, por prevención.