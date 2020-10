“Las restricciones comerciales no han dado resultado”

Se cumplió la primera semana de nuevas restricciones en seis departamentos de Córdoba, pero todos coinciden que el acatamiento del sector comercial y de la comunidad en general fue muy bajo.

Tras el anuncio de los testeos masivos esta semana en cuatro diferentes lugares de Colonia Caroya, la Secretaria de Gobierno, Paola Nanini, se refirió a las nuevas medidas restrictivas que aún siguen vigentes por Decreto Nacional.

"En Colonia Caroya, las restricciones comerciales no han dado buen resultado. Lamentablemente la situación económica no acompaña y la gente esta preocupada por otras cuestiones. No hubo acatamiento, no es rol del municipio controlar lo que deberían hacer las fuerzas que dependen de la Provincia", mencionó.

La funcionaria encontró un alto nivel de rechazo al cierre por dos semanas en algunos rubros. "Me decían que si cerraban estos días, tenían que cerrar el negocio definitivamente. Además hay otras cuestiones como la depresión o porque hay cadenas de producción que no se pueden frenar".

"Acá no funcionó, no hubo acatamiento, hubo circulación normal. De los 28 mil habitantes que tiene la ciudad, 25 mil están haciendo vida normal. ¿Qué hacemos desde el municipio? Aconsejar, insistir con los cuidados personales, hacer testeos", dijo.

Esta semana se hará el barrido epidemiológico en la ciudad y se evaluarán los resultados para saber qué acciones ejecutar, pero evitando plantear nuevas restricciones de horarios en comercios.

"No tiene sentido tomar medidas que nadie va a acatar. Cuando uno toma decisiones, tiene que tener en cuenta todos los intereses y no buscar soluciones utópicas que no nos van a llevar a ningún lado", concluyó.