Jesús María realizará una jornada especial de donación de plasma

La Municipalidad de Jesús María y el Hospital Regional Vicente Agüero organizaron una colecta de plasma de personas recuperadas de Covid-19 en la ciudad para este jueves 29 de octubre.

Donar plasma es un acto solidario y altruista que permite salvar vidas. Por esta razón, se invita a quienes superaron el virus a sumarse a esta acción para ayudar a pacientes graves en su tratamiento.

La donación solo puede realizarse habitualmente en la ciudad de Córdoba, por lo que es importante que los vecinos puedan aprovechar la jornada, donando sangre.

Los interesados pueden sumarse comunicándose al 3524 401697 y asistir este jueves 29 de octubre a las 9 horas al Anfiteatro José Hernández (predio de la Doma).

¿Quiénes pueden ser donantes de plasma convaleciente?

Requisitos:

• Ser pacientes recuperados de Covid19 a partir de 21 días de otorgada el alta médica.

• Tener entre 18 y 65 años.

• Pesar más de 50kg.

• No tener antecedentes transfusionales.

• No haber cursado nunca un embarazo.

• No padecer enfermedades transmisibles por la sangre tales como Chagas, Hepatitis (a partir de los 11 años de edad), HIV, Brucelosis o Toxoplasmosis.

Indicaciones para donantes.

Antes del momento de la donación se recomienda ingerir alguna infusión como té, café o mate. Dicha infusión podrá acompañarse con tostadas con mermeladas o frutas. Están prohibidos los lácteos (leche, yogurt, etc) y los alimentos grasos (facturas, bizcochos, etc).

*En todos los casos se entregarán certificados médicos para ser presentados en sus trabajos.

*Es indispensable llevar el DNI.