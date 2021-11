Se definieron los clasificados de la Liga Regional Colón

Terminó la fase de grupos de Torneo Clausura de la Liga Regional Colón con varias situaciones que provocaron la queja de algunos clubes.

Antes del inicio de la fecha, durante la semana, la discusión se dio en el seno de la Liga ya que no quedaba clara la forma de definición ante igualdad de puntos en cada uno de los cuatros grupos armados.

Algunos delegados presentes confirmaron que quien redactó el reglamento omitió hacer valer la diferencia de gol (los clubes, en las primeras dos fechas, estaban confiados en que era importante golear) y al final se basó en que la ventaja la tenga quien haya terminado mejor posicionado en la tabla general del torneo pasado (la suma de las ocho categorías).

La situación no deja de ser insólita y carente de sentido común: ¡una división de un club podía quedar afuera de la clasificación por los puntos que las otras categorías sacaron en un torneo ya finalizado!

De hecho, la situación más injusta se dio en el grupo A de la Reserva: Club 2 de Abril terminó primero por diferencia de gol pero quedó afuera porque en el torneo pasado, la sumatoria de todas las categorías ubicó al flamante club por debajo de Alianza y Falucho, que fueron los que terminaron avanzando de fase pese a quedar segundo y tercero.

Las preguntas obvia son: ¿Qué tiene que ver la tabla general del torneo pasado, si ahora se está jugando un torneo nuevo que debió definirse de la forma más lógica del mundo? ¿Quién impone esas condiciones alejadas de lo "normal" de cualquier torneo? ¿Por qué recién en vísperas de la tercera fecha se descubre este detalle tan importante en el reglamento y no queda claro si fue omisión involuntaria o a propósito?

Este artículo benefició a algunos y perjudicó a otros, por no usar el sentido común y la simpleza en el armado de un certamen.

Arbitrajes.

Bochas y Agraria ya presentaron notas en la Liga contra una sigla arbitral por sus flojos desempeños, que fue justamente elegida para el duelo clave entre Deportivo Colón y el celeste del Lote XIII.

El partido de la Séptima División no se terminó de jugar porque Agraria decidió retirar el equipo en el segundo tiempo por la situación de enojo que había provocado el mal arbitraje en los niños de 11 años.

"Nos cobran un gol cuando la pelota se había ido medio metro. Después empatamos en una jugada donde el arquero choca con su propio defensor. Primero cobra gol y cuando están por sacar del medio, lo anula y cobra foul. Eran árbitros inexpertos que tuvieron muchos errores de concepto en todo el partido y los chicos ya estaban fuera de sí", nos contaron los padres y algunos dirigentes presentes.

Otra queja: el arquero de la Séptima de Agraria se lesionó y la ambulancia tardó 40 minutos, según los padres. Estaba con fractura en tres dedos.

Luego, la Quinta División no se jugó: Deportivo Colón quería jugar en una cancha de su predio (no la principal) y Agraria sostenía que no estaba habilitada por la Liga para un partido oficial.

"No tiene ni alambrado perimetral", agregaron los representantes de Agraria.

Ningún club se movió de su postura y provocaron otro papelón en una fecha definitoria. El árbitro decidió suspenderlo y ahora todo se resolverá en el Tribunal de Disciplina.

En lo deportivo, los partidos de Cuartos de Final serán los siguientes:

PRIMERA

Alianza vs Deportivo Colón

San Martín vs Falucho

Tirolesa vs Forchieri

Quirquinchos vs Crecer

RESERVA

Alianza vs Bochas

Deportivo Colón vs Falucho

Colón vs Forchieri

Quirquinchos vs Tirolesa

FEMENINO

Alianza vs San Martín

Deportivo Colón vs 2 de Abril

Tirolesa vs Forchieri

Quirquinchos vs Crecer

CUARTA

Alianza vs San Martín

Deportivo Colón vs Independiente

Tirolesa vs Juventud

Forchieri vs Colón (T)

QUINTA

Alianza vs 2do de zona 2

Falucho vs 1ro de zona 2

Tirolesa vs Juventud

Quirquinchos vs Crecer

SEXTA

Alianza vs Agraria

Deportivo Colón vs 2 de Abril

Colón (T) vs Forchieri

Quirquinchos vs Jockey

SEPTIMA

Alianza vs Agraria

Deportivo Colón vs 2 de Abril

Jockey vs Forchieri

Quirquinchos vs Tirolesa

ESCUELITA

2 de Abril vs Deportivo Colón

San Martín vs Independiente

Crecer vs Forchieri

Quirquinchos vs Tirolesa