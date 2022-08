Debaten en el Concejo un nuevo Código Electoral

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya analiza desde la semana pasada un proyecto enviado por el Intendente Brandán de un nuevo Código Electoral.

La intención del mandatario es derogar el Código actual y aprobar uno nuevo, aunque sostiene que se mantiene el "90 por ciento" de lo que se aprobó en 2010 por unanimidad.

El punto principal es eliminar las Elecciones Primarias, algo que Caroya decidió aplicar en este Código vigente junto con otras innovaciones electorales, siendo ejemplo para el resto de la Provincia.

La ciudad tuvo dos experiencias en 2011 y 2015. En 2019, al no haber internas partidarias, unánimemente se decidió suspenderlas. Pero ahora la propuesta es que directamente no se vuelvan a realizar más.

"Creemos que cada partido, con su reglamento y su financiación, debe organizar sus propias internas cuando haya dos o más listas", dijo el Intendente, que aseguró que el gasto para el municipio es de 5 millones de pesos.

También propone sostener la Boleta Única, pero con un cambio: incorporar la imagen del primer candidato a concejal.

El concejal de Cambiemos Matías Peralta Cruz, opinó sobre el proyecto: “Si no hay internas, como en las elecciones del 2019, me parece perfecto. Pero es un retroceso en las garantías democráticas. Se podría proponer la obligatoriedad para el elector o subir el piso de votos para los partidos que participen, pero no está bueno eliminarlas”, declaró.

Incluso se metió en el tema el ex Intendente de Unquillo, Germán Jalil, que estuvo en Caroya acompañando a una funcionaria del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Como referente de Juntos por el Cambio, Jalil criticó duramente a Brandán por las modificaciones "en las reglas de juego" que propuso antes de las elecciones del 2019 y ahora.

"Este grupo de dirigentes de Hacemos por Córdoba vinculados al kirchnerismo solo quieren perpetuarse en el poder", dijo.